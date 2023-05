Rapper de Memphis e amigo de Ja Morant divulga sua conversa

Raplicativos Moneybagg Yo divulgou recentemente uma conversa entre ele e Memphis Grizzlies guarda Eu moro seguindo o NBA estrela novamente tendo problemas por exibir uma arma de fogo no Instagram Live.

Morant, 23, e o rapper de Memphis são amigos e foram vistos sentados na quadra dos jogos do Grizzlies ao lado Tee Morantsim pai.

Ja Morant filmado com outra arma

O rapper de 31 anos disse durante uma Complexo entrevista que ele acredita que Morant está passando por uma fase e vai “sair” desse comportamento.

“Ele tem 23 anos. Sinto que é apenas uma fase”, disse Moneybagg Yo. “Quando eu tinha 23-24 anos, estava apenas fazendo coisas, e as pessoas tinham que me dizer – eu tinha que bater minha cabeça e Deus tinha que [teach me a lesson]. Eu sou grato por fazer isso [from] essas situações. Algumas pessoas nem se desvencilham de certas situações.

“Mas, eu sinto que Ja provavelmente nem sabe, tipo, o que é agora, como se ele provavelmente nem acreditasse que isso é a vida, você tem esses estágios.”

Ja Morant vai acertar, afirma rapper

Morant, que procurou aconselhamento brevemente após o primeiro incidente, pediu desculpas após o segundo erro. Moneybagg Yo afirma que Ja disse a ele que “acertaria” desta vez.

“Ja vai sair dessa e é claro que eu dei a ele palavras encorajadoras. Ele disse:” Eu aprecio aquele irmão mais velho, eu te peguei. Eu vou acertar'”, disse o rapper.

Morant foi suspenso de todas as atividades do Grizzlies logo após o segundo vídeo e o NBA está investigando a situação.

Ele recebeu uma suspensão de oito jogos para seu primeiro vídeo em um clube de strip de Denver, então muitos acreditam que o dobro é justificado.