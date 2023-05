Rapper EveryBodyKnowsLo é morto a tiros em boate em Miami

Raplicativos Lowell Grissommais conhecido como TodoCorpoSabeLOmorreu em um tiroteio ocorrido em uma boate de Miami na madrugada de domingo.

De acordo com relatos da mídia local, o incidente ocorreu por volta das 04:00 em uma boate na cidade da Flórida.

Segundo fontes americanas, o tiroteio ocorreu em uma área muito turística de Miami Beach; na boate Gala. A polícia da cidade da Flórida recebeu uma ligação alertando sobre tiros disparados dentro de uma boate. Ao chegarem, os policiais encontraram três vítimas de disparos de arma de fogo: um homem e duas mulheres.

Lowell Grissom teria sido transportado, junto com as duas mulheres feridas, para a Ryder Trauma Unit no Jackson Memorial Hospital. No entanto, o rapper morreu no hospital devido aos ferimentos. Enquanto as outras duas pessoas feridas devem se recuperar, conforme relatado por fontes policiais.

Os motivos por trás do tiroteio são desconhecidos.

A polícia de Miami Beach se recusou a fornecer qualquer informação sobre as razões por trás do tiroteio dentro da boate. Um porta-voz da discoteca Gala apresentou as suas condolências à família e amigos do falecido artista, TodoCorpoSabeLo. Ele também deixou claro que cooperaria com os investigadores.

Esta não é a primeira vez que algo semelhante acontece em Miami. Na verdade, um toque de recolher havia sido imposto em março. Isso se deveu a dois tiroteios e ao número de pessoas na primavera, o que foi muito difícil para as autoridades controlarem. Além disso, o prefeito da cidade, Dan Gelberestava muito preocupado com a falta de controle e a presença de muitas armas de fogo.