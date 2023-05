Raptors continuam a busca por treinadores principais entrevistando Steve Nash

A O retorno ao lar canadense pode estar nos cartões para Steve Nash.

O Toronto Raptors teria entrevistado nash para o cargo de treinador principal ainda vago, se contratado, seria o segundo trabalho de treinador principal de Nash no NBA seguindo uma passagem com o Brooklyn Netso raptores‘ rivais de divisão.

Pedigree do Hall da Fama de Nash

Embora nashde redes mandato terminou sem sucesso, o ex-armador All-Star continua altamente considerado em NBA círculos por seu conhecimento do jogo e suas conquistas como jogador.

Nash foi duas vezes MVP da NBA como membro do Phoenix Suns e liderou a liga em assistências cinco vezes. Ele nunca foi um atirador prolífico, mas sua eficiência e precisão eram mortais – Nash teve quatro temporadas em que arremessou 50% do campo, 40% da linha de três pontos e 90% da linha de lance livre.

Foi em parte devido a essas realizações que brooklyn decidiu contratar Nash em setembro de 2020. No entanto, seu Nets nunca realmente se solidificou, apesar de apresentar jogadores como Kevin Durant, James Hardene Kyrie Irving. Nash foi demitido depois que o time começou a temporada 2022/23 com um recorde medíocre de 2–5.

Toronto lançando uma ampla rede

O raptores ainda não contratou um substituto para o ex-técnico do campeonato Nick Nurse, que foi demitido em abril. A equipe tem sido associada a treinadores veteranos como Monty Williams e o WNBAde Becky Hammone supostamente também falou com JJ Redick sobre a posição aberta.

Toronto venceu uma série de playoffs desde que venceu o NBA título em 2019 e foi eliminado do torneio play-in nesta temporada. a lista nash pode treinador inclui ex-Rookie of the Year Scottie Barnesforça estelar para a frente Pascal me desculpee guarda All-Star de 2022 Fred Van Vleet.