Rasul Magomedov, que venceu Kyle Snyder no wrestling, fará sua estreia profissional no MMA em junho

Rasul Magomedov está fazendo sua estreia profissional no MMA em junho sob a bandeira do Brave CF. Magomedov é um dos poucos homens a derrotar a lenda do wrestling Kyle Snyder em uma luta de estilo livre.

Depois de marcar 13 vitórias consecutivas no MMA amador em um período de 18 meses entre 2021 e 2023, e conquistar dois títulos do IMMAF World Championship como peso pesado, Magomedov reduzirá para 205 libras e enfrentará Mohamed Hisham Baraka (1-0) no Brave CF 72 no Bahrein em 23 de junho, oficiais da promoção confirmaram ao MMA Fighting.

“Minha carreira amadora me ajudou muito”, disse Magomedov ao MMA Fighting sobre sua decisão de se tornar profissional em 2023. “Depois de centenas de lutas no wrestling e no sambo, não senti a pressão da competição no MMA. Vejo muito isso acontecer com lutadores que começam direto no MMA, então não tive pressão.”

Magomedov disse que o sambo de combate é “muito semelhante às artes marciais mistas, então, quando fiz minha estreia no MMA amador, não era completamente novo para mim”. Magomedov marcou três nocautes e uma finalização em 13 lutas amadoras de MMA.

“Estou acompanhando o ranking mundial dos meio-pesados ​​e não vejo nenhum nome imbatível no top 10”, disse Magomedov. “Posso me ver no topo desse ranking.”

Assista à vitória de Magomedov em 2019 sobre Snyder abaixo.