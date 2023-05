Rays garante sua 30ª vitória derrotando o Yankees com um poderoso grand slam de Yandy Diaz

Randy Arozarena foi 4-3 com três rebatidas para dar a ele 34 durante a temporada, embora o Tampa Bay Rays tenha perdido uma vantagem de seis corridas na quinta entrada e caiu em um thriller ofensivo de 9-8 para o Ianques de Nova Iorque, que conseguiu home runs de Kyle Higashioka (homer de duas corridas) e duas rajadas solo e duas corridas de Aaron Judge.

O Tampa Bay Rays conquistou sua 30ª vitória na temporada

Arozarena tem média de 0,329, o que o mantém como a quarta melhor média da MLB, atrás apenas de Luis Arraez, do Marlins (0,379), Ronald Acua Jr., do Braves, e Elias Diaz, do Rockies, além de 48 hits em pouco mais de seis semanas da temporada. Ou seja, o cubano mexicano já está entre os melhores rebatedores dos Majors, após um grande clássico mundial de beisebol.

Randy abriu o placar para os Rays após um simples de Taylor Walls no segundo turno. Então, Yandy Diaz acertou um grand slam no início do quinto inning para ampliar a vantagem para 6-0 para o norte da Flórida.

No entanto, o Bronx Bombers respondeu rapidamente com um home run de duas corridas de Kyle Higashioka, seguido pelo home run de duas corridas de Judge para fazer o placar de 6–4.

No fundo do sixth inning, um erro do arremessador do Tampa Bay, Ryan Thompson, fez 6-5 fou os Yankees e eles voltaram com o segundo home run de Judge, mas agora um home run de duas corridas. Em seguida, um single de Oswaldo Cabrera trouxe para casa Anthony Rizzo e DJ LeMahieu para torná-lo 6-9.

Randy Arozarena reviveu sua equipe no O diamante do Yankee Stadium no topo do sétimo com um single de duas corridastrazendo Francisco Mejia e Yandy Diaz para a base. No entanto, os apaziguadores dos Yankees não permitiram mais danos.

Um duelo de grandes números ofensivos

Anthony Volpe quebrou a marca dos Yankees de Joe DiMaggio por bases roubadas consecutivas para iniciar sua carreira

Enquanto o ás de rotação do Rays, Shane McClanahan, não conseguiu manter uma vantagem de 6-0 que seu time montou, seis dias depois que o ás do Yankees Gerrit Cole desperdiçou uma situação semelhante em uma derrota por 8-7 em sete entradas para o mesmo Rays.

O cubano Yandy Diaz grand slam foi o primeiro de sua carreira na Major League, fora de Cuba Nestor Cortésno início de uma sequência em que 22 dos 37 rebatedores chegaram à base em apenas duas entradas e meia.

Juiz também mostrou que está voltando ao ritmo depois de passar algum tempo na lista de lesionados com uma doença no quadril. Ele fez seu primeiro home run desde 19 de abril e registrou seu 29º jogo com mais de um acerto.