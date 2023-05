Reação: Classificando Francis Ngannou e anúncio de parceria de grande sucesso do PFL

A longa espera pela decisão do agente livre de Francis Ngannou acabou, já que o ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC anunciou na terça-feira que ele é o mais novo membro da lista do PFL e o presidente da expansão da liga PFL na África.

A contratação de Ngannou encerra uma espera de 16 meses para ver onde a estrela camaronesa-francesa levaria seus talentos. O peso pesado nº 1 no ranking global de luta do MMA lutou sua última luta no UFC 270 e, em seguida, se separou oficialmente do UFC em janeiro passado, em meio a muitas especulações sobre o que o esperava: uma mega luta de boxe com Tyson Fury? Ele simplesmente iria para outra grande promoção de MMA? Será que ele vai lutar contra Jon Jones? Acrescente a isso que a brecha de Ngannou com o UFC foi devido a várias estipulações de contrato sem precedentes e é justo dizer que ele foi o agente livre mais intrigante da história do MMA.

Alexander K. Lee e Jed Meshew, do MMA Fighting, reagem às últimas notícias, classificam o acordo para Ngannou e o PFL, discutem se as críticas às decisões de Ngannou foram justificadas e o que isso significa para outras estrelas do UFC que podem querer explorar a vida fora do octógono.