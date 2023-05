‘Real Housewives’ Kim Zolciak e Kroy Biermann se divorciam em guerra pela guarda dos filhos e finanças

Kim Zolciak dar Kroy Biermann O divórcio do casal tem sinais reveladores de que já é super desagradável … com uma guerra se formando pelos filhos do casal distante e finanças quebradas.

Agora obtivemos o pedido de divórcio de Kroy, e ele quer a custódia legal e física exclusiva dos 4 filhos menores do casal. Isso em si é um movimento agressivo, essencialmente cortando sua ex-esposa do processo de criação de filhos.

Os documentos legais de Kim também revelam que as coisas não são kumbaya. Ela está pedindo custódia física exclusiva com visitas para Kroy. Quando os casais se dão bem, eles normalmente pedem guarda legal e física conjunta, mas nenhum dos dois parece querer isso.

Há também a casa do casal – que entrou em execução hipotecária no início deste ano. Kroy está pedindo a posse da casa… e que Kim seja forçada a desocupar a propriedade. Mais uma vez, super agressivo.

Curiosamente, Kim e Kroy entraram com petições separadas de divórcio, a de Kroy foi carimbada na segunda-feira … e nos disseram que Kim entrou com a dela no fim de semana. Em outras palavras, foi uma corrida ao tribunal para que cada um pudesse dizer que entrou com um pedido primeiro para acabar com o casamento.