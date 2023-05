‘Real Housewives’ Kim Zolciak e Kroy Biermann vivem juntos apesar do divórcio

O casamento da estrela de “Real Housewives of Atlanta” Kim Zolciak dar Kroy Biermann pode ter acabado, mas isso não significa que eles estão prontos para cortar completamente os laços, ainda não … aprendemos que eles ainda vivem sob o mesmo teto.

De acordo com documentos legais obtidos pelo TMZ, Kim e Kroy continuam morando em sua mansão na Geórgia com seus 4 filhos pequenos. Isso é a mesma casa que entrou em execução hipotecária em fevereiro. Normalmente, há um período de carência para os proprietários pagarem e salvarem a casa. Não está claro onde eles estão nesse processo.

Também não está claro quanto tempo eles viverão lá juntos, especialmente se as coisas ficarem feias. Como eles têm 4 filhos, eles podem querer amortecer o golpe do divórcio permanecendo na mesma casa… pelo menos no curto prazo.