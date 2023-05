Real Madrid é claro: Vinícius à frente de Mbappé

Omais uma vez, Kylian Mbappé conseguiu fazer as pessoas falarem sobre ele e seu futuro nos últimos dias.

Do nada e quando o assunto parecia estar esquecido, surge novamente a notícia de que Real Madrid não vai só assinar Jude Bellingham (com sua chegada estratégica prestes a ser selada), mas também vai tentar fazer com que o atacante francês apareça no Estádio Santiago Bernabéu durante o verão.

A notícia veio da Inglaterra, com consequente repercussão na Espanha.

Bem, a história não mudou nada em relação ao que comentamos em referência a Mbappé e o seu futuro como madridista.

Real Madrid não está cogitando o francês, e também não cogita nenhum cenário que envolva uma negociação com PSG e menos ainda dando um único euro para a seleção do Catar, esse caminho está completamente descartado.

Não entra na cabeça de Real Madridlíderes de que eles poderiam adicionar Nasser Al-Khelaifisaldo bancário da equipe.

A estratégia de curto prazo está claramente definida e não inclui Kylian Mbappé. O tempo passa e o problema do atacante e PSG permanece presente.

A aposta dos atuais campeões da Ligue 1 é desenvolver um projeto em torno de um Mbappé que se tornou capitão, a fim de conseguir uma renovação para além de 2024.

Mistério, aliás, que continua sem solução apesar da foto em maio passado no Parc des Princes com o novo contrato recém assinado.

Sem Lionel Messitudo ficará mais fácil pelo protagonismo absoluto que o primeiro Mônaco jogador está procurando.

vingança, esquecida

Voltando para Real Madrido Mbappé O caso há muito deixou de preocupar Valdebebas.

Não há espaço para especulações antes da janela de transferências de verão de 2023, mas não por causa da afronta do ano passado.

É uma estratégia econômico-esportiva como do lado esportivo, e respeitando o francês na medida do possível, consideram que neste momento Vinícius Júnior está acima ou pelo menos com melhor desempenho do que o francês, como demonstrado jogo após jogo, com a final da Liga dos Campeões ao alcance.

A atuação do brasileiro surpreende além de Valdebebas, mas a verdade é que a confiança em Vinicius tem sido total e absoluta desde que chegou, pelo menos dos dirigentes e dos que apostaram na sua contratação, muito mais do que a de alguns treinadores até Carlos Ancelotti chegado.

Financeiramente, não há espaço para tal operação, a começar por Mbappésalário e menos ainda pela incompatibilidade com Al-Khelaifi e tudo isso PSG representa.

Se Mbappéque não ligou Florentino Pérezresolver seu contrato em 2024 (antes que o Catar não o deixe sair ou definir um preço) significaria uma mudança de roteiro, mas é algo que neste momento não está tirando o sono de ninguém em Valdebebas.

Eles estão muito felizes com Vinicius e com razão.