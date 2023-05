Real Valladolid x Barcelona: escalações previstas, hora do início e onde assistir na TV e online

Tseu meio de semana, Barcelona viajará para o oeste para Valladolid na noite de terça-feira, enquanto continua a ver uma temporada em que já conquistou o título Liga Santander título.

Eles estarão enfrentando um Real Valladolid time que precisa desesperadamente de pontos, ocupando a 18ª posição na tabela da LaLiga Santander, empatada em pontos com Getafe que ocupam a posição segura final.

Eles estarão esperando que BarcelonaOs jogadores do Barcelona já encerraram a temporada com o título garantido, o que há evidências de que foram derrotados em casa pelo Real Sociedade em sua última partida.

Real Valladolid x Barcelona: Prováveis ​​escalações

Faltam muitos jogadores importantes para Real Valladolid o que diminuirá suas chances de causar uma virada.

Eles estão sumidos Lucas Pérez, Salim Amallah e Anuar Tuhami por lesão e Martin Hongla está suspenso.

Quanto a Barcelona, Gavi estará disponível novamente após cumprir suspensão contra o La Real, enquanto Pedri e Ronald Araújo espera-se que voltem depois de sofrer com problemas musculares.

Previsão do Real Valladolid XI (3-4-3): Masip; Fernandez, Sanchez, El Yamiq; Rosa, Monchu, Aguado, Olaza; Prata, Marin, Leon.

XI previsto para o Barcelona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araújo, Christensen, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Wing.

Real Valladolid x Barcelona: Quando começa?

O jogo da LaLiga Santander entre Real Valladolid e Barcelona será disputado às 22:00 CEST, hora local da Espanha, na noite de terça-feira.

Isso faz com que o jogo comece às 21:00 BST no Reino Unido. Barcelona os fãs nos Estados Unidos encontrarão o jogo começando às 16:00 ET e 13:00 PT.

Real Valladolid x Barcelona: onde assistir?

Como sempre, a partida de terça-feira entre Real Valladolid e Barcelona pode ser visto na LaLigaTV e Viaplay UK no Reino Unido. Nos Estados Unidos, você pode assistir ao jogo no ESPN+.