Recursos, dispositivos compatíveis, data de lançamento e mais (junho de 2023)

O WWDC23 da Apple está chegando e, como todos os anos, também veremos algumas atualizações importantes de software da Apple este ano. A atualização mais popular na WWDC23 será o novo iOS 17.

Como fãs da Apple, estamos ansiosos para ver quais recursos e atualizações o novo iOS 17 trará. Antes da conferência, já temos alguns vazamentos sobre os recursos que o sistema operacional trará. Pelo que sabemos, o iOS 17 terá muitos novos recursos, incluindo os mais exigidos.

Vamos ver todos os recursos que podemos esperar do iOS 17. Além disso, veremos a lista de dispositivos que suportarão o iOS mais recente e a data de lançamento.

Recursos esperados do iOS 17

O iOS 17 será o principal destaque da WWDC23 que será realizada este ano. Algumas semanas antes da conferência, encontramos vazamentos de recursos que podemos esperar no iOS 17, incluindo:

Centro de Controle

Desta vez, o iOS apresentará alterações no Centro de Controle. A Apple realmente não atualizou o centro de controle desde o iOS 11, mas desta vez definitivamente veremos algumas mudanças. Nenhuma informação sobre as mudanças que veremos vazou, então teremos que esperar até WWDC23 para isso.

Melhoria na Ilha Dinâmica

O Dynamic Island foi introduzido com o iOS 16 para o iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, mas desta vez deve vir em todos os modelos do iPhone 15. A Ilha Dinâmica terá algumas melhorias desta vez para torná-la mais útil. Também é esperado que a interface na tela do Siri seja integrada ao Dynamic Island para evitar pop-ups na tela.

aplicativo de diário

A Apple está trabalhando no aplicativo Journaling, que deve chegar ao iPhone este ano com a atualização do iOS 17. Você pode usar este aplicativo para rastrear suas atividades diárias, que podem ser usadas posteriormente para determinar o que você faz o dia todo. Este aplicativo também sugere tópicos nos quais você pode escrever. Os relatórios também sugerem que este aplicativo será integrado a mensagens e chamadas e poderá detectar seus amigos perto de você.

Novos recursos de acessibilidade

Desta vez, o iOS 17 pode trazer mais alguns recursos de acessibilidade para o iPhone. Em maio, a Apple apresentou vários recursos de acessibilidade que serão introduzidos com o iOS 17. Alguns dos recursos de acessibilidade que você verá são acesso assistido, voz pessoal, velocidade ao vivo, voz em velocidade Siri, apontar e falar com lupa, modo de detecção, etc.

Navegadores de terceiros sem WebKit

A partir de agora, os navegadores de terceiros na Apple precisam usar o mecanismo de navegador de código aberto da Apple, o WebKit. Com o iOS 17, navegadores de terceiros podem usar seu mecanismo sem usar o WebKit. Devido à Lei de Mercados Digitais da Europa, a Apple pode ter que dar esse passo. No entanto, ainda não se sabe se esta mudança será mundial ou limitada à Europa.

O Health App da Apple ganhará novos recursos com o iOS 17 atualizado. O aplicativo Health virá com suporte para rastreamento de humor e emoção. Os usuários poderão registrar seu humor no aplicativo após a atualização. Além disso, os usuários também podem responder a perguntas sobre o dia. Os relatórios também sugerem que haverá novos recursos para usuários com certos problemas relacionados à visão.

O iOS 17 também pode apresentar algumas pequenas atualizações da tela de bloqueio. Espera-se que desta vez os usuários possam alterar o tamanho da fonte na tela de bloqueio. Os usuários também poderão compartilhar telas de bloqueio personalizadas com outros usuários com o iOS 17.

Outros recursos que você pode esperar do iOS 17

Há muito mais recursos que podem vir para iPhones com iOS 17, incluindo-

O iOS 17 pode vir com widgets ativos.

Você também poderá renomear as pastas da biblioteca de aplicativos no seu iPhone.

A interface do aplicativo Apple Music pode ser renovada. Além disso, com o iOS 17, a tela de bloqueio pode mostrar as letras das músicas que você está ouvindo.

Além disso, o aplicativo Find My será aprimorado e novas funcionalidades serão adicionadas a ele.

Como sempre, o iOS 17 também terá desempenho e estabilidade aprimorados.

O iOS 17 também trará suporte para headsets de realidade mista nos iPhones.

A Apple pode permitir o sideload e também fornecer suporte para a App Store alternativa. No entanto, a partir de agora, esse recurso pode ser limitado apenas a usuários europeus.

iOS 17: dispositivos de suporte

Vazamentos sugerem que o iOS 17 não será suportado no iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X. No entanto, alguns vazamentos dizem que o iOS 17 será suportado em todos os dispositivos atualmente rodando no iOS 16. Teremos até o WWDC23 para saber quais dispositivos suporta iOS 17.

O iOS 17 será apresentado oficialmente no WWDC23, que será realizado entre 5 e 9 de junho. Espera-se que a versão beta pública seja lançada em junho de 2023, com a versão pública estável lançada ainda este ano, entre setembro e outubro, juntamente com a série iPhone 15.

Palavras Finais

Com a WWDC23 chegando, ouvimos muitos vazamentos e atualizações sobre o iOS 17. Este ano, o iOS 17 virá com muitos recursos que os usuários esperavam há muito tempo. Discutimos alguns recursos que você pode esperar do iOS 17, os dispositivos compatíveis e a data de lançamento. Teremos que esperar pelo evento para ver com quais recursos o iOS 17 vem.

