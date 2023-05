Red Bull: Checo Perez não pode mais cometer erros

Sérgio PerezO Grande Prêmio de F1 de Mônaco de 2023 foi inesquecível. Chegou ao Principado 14 pontos atrás Max Verstappen e caiu para 39 por causa de sua falha em marcar e os 25 pontos do holandês pela vitória.

Logicamente, tudo foi influenciado por seu acidente no sábado, que o obrigou a largar em último do grid nas ruas estreitas de Mônaco. Na corrida, ele também não conseguiu compensar os números, em parte devido a uma colisão com George Russel. Ele havia sido o ‘rei dos circuitos de rua’ em corridas anteriores, mas Monte Carlo era seu pesadelo.

O próprio motorista mexicano foi inequívoco sobre isso. “Sou o único responsável. Não posso mais errar se quero lutar pelo Mundial”, declarou Perez.

Mas se ele precisar de mais, é o que o consultor da Red Bull Helmut Marko está lá para.

“Sua corrida era uma impossibilidade. Depois do incidente, não importava mais. Tudo deu errado, mas espero que os erros de domingo sejam suficientes para o resto da temporada”, disse Marko à Servus TV.

“Em geral, sua velocidade quando estava sozinho era boa. Mas o incidente estragou todo o fim de semana.

“Não foi irresponsável, mas foi irracional. Os números falam por si: último no grid, uma asa quebrada, 16º lugar, duas voltas para baixo e cinco pit stops.”

Elogios a Verstappen

Por outro lado, Marko só elogiou Verstappen por sua vitória em Monte Carlo.

“A volta dele na classificação foi inacreditável. Desempenho incrível. Ele sempre esteve no controle em todas as condições. Controlou o ritmo com facilidade. A comunicação entre Max e os técnicos foi excelente. Ele tocou na parede, mas correu bem”, concluiu .