Redes sociais se manifestam: Vinicius lidera a luta contra o racismo no futebol

Somos todos Vinícius. Esta é a mensagem que as redes sociais estão enviando após um novo episódio racista no futebol espanhol.

O jogador do Real Madrid se tornou a bandeira da luta contra o racismo e conquistou mais de um milhão de seguidores como demonstração de apoio em apenas 24 horas.

Além de receber apoio público de companheiros, lendas e rivais, Vinicius viu mais de um milhão de contas (1.158.487) segui-lo em seu perfil do Instagram em apenas 24 horas.

Em poucas horas no domingo ele conquistou 473.189 novos seguidores e nesta segunda já são 685.298 perfis que foram incentivados a seguir Vini Jr. após ter sido severamente insultado no Mestalla.

Vinicius‘ o crescimento natural no Instagram, até ontem, era de 35 mil novos fãs por dia.

No Twitter, onde o craque expressou seu desconforto e apontou para o presidente da LaLiga, Javier Tebascomo parte do problema e este respondeu a ele, algo semelhante aconteceu.

@Vinijr aumentou seus seguidores em 110.080 em menos de 24 horas, quando seu crescimento diário natural é de 9.836 novos perfis por dia.

No Facebook, onde passou de 16.692 contas falando sobre Vinicius para 218.338 em poucas horas e no Tiktok, onde o Real Madrid futebolista já tem mais de 13 milhões de seguidores, também encontramos centenas de milhares de vídeos de apoio ao brasileiro nesta segunda-feira.

Porque as redes sociais não são melhores nem piores do que a sociedade de hoje, os seguidores falam e, se os ouvires bem, dizem-nos muito mais do que a mensagem negativa que costumamos colocar na montra.

O fato de que Vinicius tem mais de um milhão de seguidores em menos de 24 horas passa a mensagem que a mídia social fala e Vinicius lidera a luta contra o racismo no futebol.