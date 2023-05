Reembolso do empréstimo estudantil: o que você pode fazer quando o pagamento for retomado?

Ccom o Departamento de Educação dos EUA anúncio de que os alunos podem receber uma prorrogação dos pagamentos de empréstimos até o verão de 2023, muitos mutuários têm desfrutadoalivio temporario. No entanto, o destino de do presidente Biden planeja cancelar até $ 20.000 em dívida estudantil por mutuário, atualmente sob escrutínio pelo Suprema Cortepode impactar a retomada dos pagamentos.

Como o futuro permanece incerto, é crucial que os alunos entendam suas opções e estejam preparados para quando o pagamento for retomado. Aqui está o que você precisa saber:

Impacto da Decisão do Supremo Tribunal

O Suprema Corte ouviu alegações orais sobre 28 de fevereiro sobre os questionamentos legais contra Plano de alívio da dívida estudantil do presidente Biden. Embora uma decisão acelerada tenha sido prometida, prevê-se que uma resolução final levará vários meses. Se o Supremo Tribunal decidir sobre o processo antes 30 de junho de 2023, os mutuários precisarão começar a pagar os empréstimos 60 dias após a decisão do tribunal, e os juros também começarão a acumular. No entanto, se o tribunal não chegar a uma decisão até 30 de junhoa tolerância terminará e os mutuários precisarão iniciar o pagamento do empréstimo.

Consideração para Plano de Cancelamento de Empréstimo

Se o Supremo Tribunal Federal julgar Plano de cancelamento de dívida de Biden e seu saldo restante seria completamente eliminado, abstenha-se de fazer pagamentos durante a prorrogação da tolerância. Em vez disso, reserve o dinheiro que você usaria para pagamentos em uma conta separada, garantindo que ele permaneça disponível para um possível pagamento total se o cancelamento não for concretizado.

Impacto nos Programas de Perdão

Os mutuários inscritos em programas de perdão, como o Programa de Perdão de Empréstimos para Serviços Públicos, deve observar que sua contagem de pagamentos aumentará a cada mês, independentemente de um pagamento ser feito ou não. Portanto, esses mutuários devem abster-se de fazer pagamentos durante o período de tolerância.

Reembolso durante a Tolerância

Os mutuários que ainda teriam um saldo do empréstimo estudantil mesmo que o cancelamento seja aplicado, devem considerar fazer pagamentos durante a prorrogação da tolerância, desde que tenham condições financeiras para fazê-lo. Utilizar esse tempo para fazer pagamentos ajudará acelerar o progresso para o reembolso do empréstimo e reduzir os custos gerais de juros.

Quer o plano de cancelamento da dívida de Biden sobreviva ou não, é crucial reconhecer que reembolso do empréstimo será necessário. Todos os pagamentos feitos durante o período de tolerância até 2023 reduzirão diretamente o principal do empréstimo. Portanto, mesmo os pagamentos parciais contribuem para o progresso geral do reembolso.

Prepare-se para a retomada dos pagamentos

Independentemente da abordagem escolhida durante o período de tolerância restante, é aconselhável comece a se preparar para o reembolso agora. A decisão da Suprema Corte sobre o plano de cancelamento da dívida de Biden pode ocorrer antes de 30 de junho, potencialmente encerrando o período de tolerância mais cedo. Considere praticar pagamentos equivalentes ao seu valor mensal esperado e aloque esses fundos para construir seu fundo de emergência ou pagar outras dívidas. Essa abordagem proativa garantirá que você esteja preparado financeiramente se o perdão do empréstimo estudantil permanecer indescritível e melhorar sua saúde financeira geral nesse ínterim.

Confirmar valores de pagamento e explorar opções

Entre em contato com seu provedor de empréstimo para confirmar os pagamentos mensais esperados. Embora o valor do pagamento possa diminuir se o cancelamento for implementado, é prudente se planejar para o pior cenário. Se o reembolso total parecer desafiador, informe-se sobre a inscrição em um plano de reembolso baseado em renda, que limita os pagamentos mensais a uma porcentagem da renda disponível, tornando-os mais gerenciáveis. Se sua renda for baixa o suficiente, seus pagamentos podem até ser reduzido para $ 0. Tenha em mente que um plano revisado de reembolso baseado em renda com termos mais generosos deve ser introduzido ainda este ano.

Como a retomada dos pagamentos de empréstimos estudantis abordagens, é essencial manter-se informado e preparado. Enquanto aguardam a decisão da Suprema Corte sobre o plano de cancelamento da dívida do presidente Biden, os mutuários devem avaliar suas circunstâncias e considere as várias opções disponíveis. Seja fazendo pagamentos, reservando fundos ou explorando alternativas planos de reembolsotomar medidas proativas garantirá uma transição mais suave para a próxima fase do amortização do empréstimo estudantil.