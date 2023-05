Registre o dispositivo em amazon com/mytv Insira o código Login Amazon MyTV (2023)

Plataformas de streaming online, como Amazon MyTV, tornaram-se cada vez mais populares na era do OTT. Não é de admirar que o Amazon MyTV tenha se tornado um destino obrigatório para os entusiastas do entretenimento com sua vasta coleção de filmes, programas de TV e conteúdo exclusivo. Você deve registrar sua TV ou dispositivo para acessar o Amazon MyTV. No entanto, este guia mostrará o processo de registro de sua TV ou dispositivo no Amazon MyTV usando www.amazon.com/mytv.

O que é o Amazon MyTV?

Com o Amazon MyTV, os usuários podem transmitir filmes, programas de TV e outros conteúdos do Amazon Prime Video. Você pode acessá-lo em uma ampla variedade de dispositivos, incluindo Smart TVs, dispositivos de streaming e consoles de jogos. Os usuários podem navegar pela vasta coleção de filmes e programas de TV no MyTV da Amazon com facilidade devido à sua interface amigável.

Por que você registra sua TV ou qualquer dispositivo no Amazon MyTV?

Para acessar a vasta coleção de filmes e programas de TV do Amazon MyTV, você deve registrar sua TV ou dispositivo usando www.amazon.com/mytv. Se você registrar seu dispositivo no Amazon MyTV, poderá acessar sua conta Amazon Prime e transmitir seu conteúdo favorito. Você não precisará inserir suas credenciais de login sempre que acessar o Amazon MyTV no dispositivo registrado.

Registre sua TV ou dispositivo no Amazon MyTV em www.amazon.com/mytv

Sua TV ou dispositivo pode ser registrado usando Amazon MyTV de duas maneiras. Um é por meio de um navegador da web e o outro é por meio do aplicativo Amazon Prime Video.

Registrando sua TV ou dispositivo no Amazon MyTV por meio de um navegador da Web

Abra seu navegador da Web e acesse www.amazon.com/mytv. Faça login na sua conta da Amazon, caso ainda não o tenha feito. Insira o código de 6 dígitos que aparece na tela da sua TV ou dispositivo. Clique no botão “Registrar dispositivo”.

Registrando sua TV ou dispositivo no Amazon MyTV por meio do aplicativo Amazon Prime Video

Inicialmente, baixe e instale o aplicativo Amazon Prime Video em sua TV ou dispositivo. Abra o aplicativo Amazon Prime Video e clique no botão “Registre seu dispositivo”opção. Introduzir o Código de 6 dígitos que aparece na sua TV ou tela do dispositivo. Clique no “Registrar dispositivo” botão.

Dicas para registrar sua TV ou dispositivo no Amazon MyTV

É importante ter uma conexão de internet estável. Durante o registro, atrasos ou erros podem ser causados ​​por uma conexão de internet lenta. Você pode usar o Amazon MyTV em uma ampla variedade de dispositivos, incluindo: Smart TVs, dispositivos de streaming, consoles de jogos e muito mais. Existem, no entanto, alguns dispositivos que não são compatíveis com o Amazon MyTV. Você deve verificar a compatibilidade do seu navegador da web. Há uma variedade de navegadores da web que podem ser usados ​​com o Amazon MyTV, incluindo Chrome, Firefox, Safari e muito mais. Se você estiver usando um navegador da Web, certifique-se de que é a versão mais recente. Certifique-se de ter suas credenciais de login da Amazon em mãos. Amazon MyTV requer suas credenciais de login da Amazon.

Resumir

Registrar sua TV ou dispositivo no Amazon MyTV é um processo simples e direto. No entanto, seguindo as etapas mencionadas acima, você pode registrar rapidamente sua TV ou dispositivo e transmitir seu conteúdo favorito. Então, isso é tudo o que temos para você sobre como registrar sua TV ou dispositivo no Amazon MyTV. Espero que este guia tenha ajudado você. Para mais informações, comente abaixo e deixe-nos saber. Boa transmissão!

