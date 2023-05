Rei Charles III e Rainha Camilla gratos por ‘apoio’ e ‘bondade’

Rei Carlos III e Rainha Camila do Reino Unido enviou na segunda-feira uma mensagem de agradecimento às milhares de pessoas que participaram de suas celebrações de coroação nos últimos dias, elogiando o “apoio e incentivo” que receberam.

A acompanhar os retratos oficiais especialmente encomendados para a ocasião, o novo rei divulgou um breve comunicado em que expressa o seu agradecimento a todos os que têm participado nas festividades do fim-de-semana.

“À medida que o fim de semana da coroação chega ao fim, minha esposa e eu só queremos compartilhar nossos mais sinceros e sinceros agradecimentos a todos aqueles que ajudaram a tornar esta ocasião tão especial”, dizia um comunicado do Palácio.

“Prestamos uma homenagem especial às inúmeras pessoas que dedicaram seu tempo e dedicação para garantir que as comemorações em Londres, Windsor e outros lugares fossem tão felizes, seguras e agradáveis ​​quanto possível.

“Aos que se juntaram às comemorações – seja em casa, nas festas e almoços de rua, seja no voluntariado nas comunidades – agradecemos a todos e a todos”.

Comprometa-se a servir

Rei Carlos III e Rainha Camila enfatizam que agora continuarão a dedicar suas vidas a “servir ao povo do Reino Unido” e à Commonwealth.

Em um dia declarado feriado para marcar a ascensão dos reis ao trono, milhares de pessoas participaram de eventos voluntários na segunda-feira, organizados pelo Palácio de Buckingham, como forma de comemoração.

“Saber que temos seu apoio e encorajamento, e testemunhar sua bondade expressa de tantas maneiras diferentes, foi o maior presente de coroação possível, pois agora dedicamos nossas vidas a servir o povo do Reino Unido, Reinos e Commonwealth. ,” disse Rei Carlos III.

Fotos especiais de monarcas

A residência oficial dos soberanos em Londres também divulgou quatro novas fotografias de Rei Carlos III e Rainha Camilao primeiro do monarca sentado no trono do Palácio de Buckingham.

Também divulgou imagens do rei e da rainha na sala do trono, bem como um retrato de grupo mostrando todos os membros da família real em funções oficiais.