Rei Charles oficialmente coroado em coroação na Abadia de Westminster

Charles oficializou as coisas na manhã de sábado na Abadia de Westminster, em Londres… onde as pessoas vieram em massa para assistir à cerimônia, incluindo Príncipe Harry , Príncipe William , Kate Middleton e outros membros da família real – para não mencionar os milhões/bilhões de outros assistindo em todo o mundo.

Houve muito drama após sua morte, especificamente entre a família real e o príncipe Harry e Meghan Markle … depois que a série Netflix do casal explodiu o que eles viram como toxicidade dentro das paredes do palácio. Harry teria sido excluído do grande evento de sábado como resultado de livro dele “Poupar.”

PH e MM eventualmente obter um convite à coroação, mas apenas Harry compareceu, com Meghan e as crianças ficando do outro lado do lago.