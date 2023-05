Relato comovente do desastre do estádio em El Salvador: as pessoas não conseguiam respirar e forçaram a entrada

El Salvador viveu um de seus dias mais sombrios da história recente no sábado, pois houve um desastre no estádio durante a segunda mão das quartas de final entre Alianza e FAS no torneio Clausura 2023.

Pelo menos 12 pessoas perderam a vida em uma avalanche humana, enquanto mais de 100 outras ficaram feridas. Homens, mulheres e crianças tiveram que ser transportados em macas e nos braços pelo gramado para serem atendidos pelos serviços de emergência.

Tragédia em El Salvador: 12 mortos em tumulto no estádio Cuscatlan durante o jogo Alianza x FAS

Nas horas seguintes à tragédia, vários dos fãs que estavam lá falaram sobre suas experiências angustiantes.

“Havia muita gente se aproximando das entradas, mas havia quatro portões que estavam fechados”, disse um torcedor a Cancha.

“As pessoas estavam tentando entrar.

“Eles abriram os portões às vezes, mas voltaram a fechá-los.

“Chegou a um ponto em que as pessoas ficaram desesperadas porque não conseguiam mais respirar e pela emoção de entrar no estádio. Eles forçaram a entrada.”

Houve momentos de muito medo entre a multidão, conforme descrito por um espectador que falou à mídia.

“As pessoas estavam gritando, antes de abrirem o portão”, acrescentou o torcedor.

“Havia muita pólvora e as pessoas queriam entrar, mas não podiam.

“Quando a pólvora parou, as pessoas estavam gritando.

“As pessoas começaram a bater nos portões e tentar entrar, mas não conseguiam.

“Quando eles empurraram para abrir os portões, gritos puderam ser ouvidos.”

Relatórios locais afirmam que as forças de segurança e a polícia demoraram a reagir, fazendo com que as pessoas temessem por suas vidas e corressem desesperadamente para as saídas ou para o estádio para tentar se salvar.