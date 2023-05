Relato de relacionamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck após quase um ano de casamento, está tudo bem?

O primeiro ano de Jennifer Lopez e Ben Affleck foi de grande crescimento para o casal, pois sua família se multiplicou e o amor e o carinho foram espalhados por toda parte. Agora, após o primeiro ano, parece que eles estão mais próximos do que nunca.

Jennifer Lopez e Ben Affleck estão eufóricos

De acordo com uma fonte que falou com Entertainment Tonight, o casal está indo fenomenalmente e eles estão exultantes “Eles estão se sentindo unidos e estão com um espírito muito positivo … Ben ama como Jen é talentosa, inteligente e leal. Eles se apoiam e apoiam-se mutuamente.”

Ben divide Violet, Seraphina e Samuel com sua ex Jennifer Garner enquanto Jennifer compartilha seus gêmeos Max e Emme com seu ex cantor Marc Anthony e todos eles se reúnem como uma grande família que está aprendendo a se amar.

“Ben e Jen Garner estão descobrindo os próximos horários de seus filhos, já para Jen e Marc Anthony, não há problemas quando se trata de co-parentalidade..”

Inicialmente, o casal fez uma cerimônia na tradicional Capela de Vegas onde fugiram e resolveram se casar, depois tiveram seu casamento segundo casamento luxuoso com todos os convidados na propriedade de Affleck na Geórgia.

o casal fez manchetes 20 anos atrás, quando eles se separaram e estavam para se casar, mas não estava nos cartões até agora. Jennifer Lopez falou abertamente sobre esse episódio de sua vida e disse que foi o pior desgosto de sua vida.

Ben Affleck e Jennifer Lopez têm uma grande família

“Uma vez que cancelamos o casamento há 20 anos, foi o maior desgosto da minha vida”, ela elaborou “Sinceramente, senti como se fosse morrer. Isso me deixou em uma espiral pelos próximos 18 anos, onde eu simplesmente não conseguia acertar.”

“Mas agora, 20 anos depois, tem um final feliz. Tem o final que nunca aconteceria em Hollywood. ‘Isso nunca aconteceria. Não vamos escrever isso porque ninguém acreditaria’ final.“Ela confessou