Renda de Incapacidade da Previdência Social: Quais são os limites de renda para pessoas com deficiência?

Nnavegando pelos limites de renda para Seguro de Incapacidade da Previdência Social (SSDI) pode ser um processo complexo. O Administração da Previdência Social (SSA) tem critérios específicos para avaliação de renda e é importante entender o básico para determinar se você se qualifica.

Para se qualificar para SSDI, existem limites de renda com base em seus rendimentos do trabalho. Em 2020, o limite foi fixado em $ 1.260 por mês. No entanto, se você for cego, o limite de renda aumenta para $ 2.110. Vale ressaltar que a cegueira é considerada uma deficiência única com gastos adicionais.

É essencial permanecer dentro dos limites de renda estabelecidos pelo SSA. Se você ganhar acima desses limites, o SSA pode não considerá-lo inválido. No entanto, se você estiver incapacitado e começar a trabalhar, ainda poderá receber benefícios, desde que seus ganhos fiquem abaixo do limite de renda.

Quando se trata de renda não auferida, como renda de um cônjuge ou bens, eles não contam para o limite do SSDI. No entanto, se você também estiver solicitando Renda de Segurança Suplementar (SSI), essas formas de renda serão consideradas. O limite de renda do SSI para 2020 foi de $ 735 por mês.

O SSA presta atenção à atividade lucrativa substancial (SGA) ao avaliar a elegibilidade para SSDI. Se sua renda exceder os limites, ela será considerada SGA e sua reivindicação poderá não ser aprovada. Mesmo se você tiver uma condição incapacitante, exceder os limites de renda pode afetar sua elegibilidade para os benefícios.

Que formas de rendimento são contabilizadas?

Nem todas as formas de renda são contabilizadas nos limites do SSDI. O SSA exclui certas fontes de receita. Por exemplo, não são considerados rendimentos de familiares ou amigos, programas de assistência ou reembolsos médicos.

Se você experimentar mudanças em sua renda ou deficiência, é crucial manter o SSA informado. Embora você possa obter renda, cada situação é única e os detalhes de suas circunstâncias ainda podem qualificá-lo para benefícios. É recomendável aplicar mesmo se você não tiver certeza.

É importante estar ciente de que você pode perder seus benefícios do SSDI se sua renda aumentar. No entanto, existem programas e incentivos fornecidos pela SSA para apoiar os indivíduos que desejam retornar ao trabalho. O programa Ticket to Work oferece treinamento, reabilitação, indicações de emprego e outras formas de assistência para facilitar uma transição tranquila.

Se você decidir trabalhar enquanto estiver no SSDI, poderá entrar em um período de trabalho experimental. Durante esse período, você pode continuar recebendo benefícios, desde que apresente seu trabalho e permaneça incapacitado. O período de trabalho experimental é normalmente qualquer mês em que você ganhe mais de $ 910 em 2020. Os autônomos têm critérios específicos para o período de trabalho experimental.

Como evitar a perda dos benefícios do SSDI?

Para evitar perder o seu Benefícios do SSDI, é crucial manter contato regular com o SSA, continuar consultando seu médico e informar o SSA sobre qualquer mudança na vida. A comunicação consistente e o fornecimento de evidências médicas de sua condição são vitais para garantir que seus benefícios permaneçam intactos.

Se seus benefícios forem revogados por qualquer motivo, você tem dez dias para apelar da decisão. Buscando orientação de um Incapacidade da Previdência Social advogado pode ser benéfico para entender seus direitos e lutar pelos benefícios que você merece.

Lembre-se de que os benefícios do SSDI são projetados para fornecer renda para aqueles que não podem trabalhar devido a deficiências. Ao se manter informado e proativo, você pode aumentar a probabilidade de manter seus benefícios e receber o suporte de que precisa.