Renovação Medi-cal 2023: Como renovar sua cobertura para este ano?

Médico é um programa de saúde financiado pelo governo no estado da Califórnia, Estados Unidos. Ele fornece aos indivíduos e famílias de baixa renda acesso a serviços médicos essenciais, incluindo consultas médicas, atendimento hospitalar, medicamentos prescritos e outros tratamentos necessários.

Administrado pelo Departamento de Serviços de Saúde da Califórnia (DHCS), o Medi-Cal é a versão estadual do programa federal Medicaid.

O principal objetivo do Medi-Cal é garantir que os californianos que não podem pagar pelo seguro de saúde privado ainda recebam cuidados de saúde adequados.

A elegibilidade para o programa é baseada na renda, no tamanho da família e em certos requisitos categóricos, como gravidez, deficiência, idade ou situação familiar. Medi-Cal abrange uma ampla gama de indivíduos, incluindo adultos de baixa renda, crianças, mulheres grávidas, idosos e pessoas com deficiência.

Medi-Cal opera como uma parceria entre o estado da Califórnia e o governo federal. Embora o governo federal estabeleça certas diretrizes e regulamentos, cada estado tem flexibilidade na forma como administra e projeta seu programa Medicaid. A Califórnia implementou várias expansões e melhorias no Medi-Cal, como a expansão da cobertura para crianças e jovens adultos indocumentados.

A inscrição no Medi-Cal pode ser feita por meio de um processo de inscrição simples e, uma vez aprovado, os beneficiários recebem um cartão de benefícios que podem apresentar aos profissionais de saúde. O programa remunera diretamente os profissionais de saúde pelos serviços prestados aos beneficiários do Medi-Cal.

Como renovar sua cobertura para este ano?

Os beneficiários do Medi-Cal receberam comunicação de seu funcionário de elegibilidade do condado sobre o processo de renovação a partir de 1º de abril.

As renovações ocorrerão nos próximos doze meses. É de extrema importância atualizar seus dados de contato; caso contrário, existe o risco de perder sua elegibilidade.

Caso suas informações de contato ou circunstâncias domésticas tenham sofrido alterações desde o início da emergência de saúde pública, tome medidas imediatas para atualizar suas informações.

Você pode fazer isso entrando em contato com o escritório municipal local, entrando em contato com a linha de ajuda do membro Medi-Cal em (800) 541-5555 ou criando uma conta on-line no MyBenefits CalWIN para concluir sua renovação anual e relatar quaisquer modificações.