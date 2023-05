Rep. Lauren Boebert pede o divórcio

De acordo com um comunicado, Boebert diz que entrou com o processo em Mesa County, CO, e diz que “sempre foi fiel em meu casamento e acredito fortemente no casamento, o que torna esse anúncio muito mais difícil”.

De acordo com os documentos do tribunal, obtidos pelo TMZ … Jayson afugentou um servidor do processo no mês passado que tentou entregar a ele os papéis do divórcio, e ele teria gritado palavrões para o servidor do processo enquanto limpava uma arma e bebia uma cerveja.