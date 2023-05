Representante de Tom Brady revela se ele está namorando Kim Kardashian ou não em meio a rumores recentes

A relatório recente de Tom Brady ajudando Kim Kardashian escolher uma nova casa tomaram conta da Internet, pois as pessoas querem saber se há algo lá ou não. Por alguma estranha razão, as pessoas gostam de viver indiretamente através das celebridades e muitas vezes as voyeurizam constantemente. Tanto Kim Kardashian quanto Tom Brady estão solteiros e o público interessado quer arranjá-los com muitas outras celebridades de sua escolha. Muitos boatos muitas vezes nem são abordados pelas partes envolvidas, mas Tom Brady tem um representante que queria deixar tudo claro sobre esse boato com KimKardashian. Como seria de esperar, os tablóides de fofocas foram os primeiros a perguntar sobre isso e obtiveram sua resposta.

Infelizmente para as pessoas que querem colocar essas duas celebridades com outra pessoa, Tom Brady não está tendo nenhum tipo de relacionamento com Kim Kardashian. Elle poderia confirmar o relatório inicial da página seis, esses dois são apenas amigos um do outro, mas não há nada acontecendo. Isto é o que o representante disse a Elle: “Não há romance acontecendo. Kim e Tom são amigos. Ela ligou para ele e pediu seu conselho sobre Baker’s Bay. Tom e Kim entraram em contato porque Kim está procurando comprar uma propriedade onde Tom tem uma casa de férias. Ela está aberta a namorar alguém que não é famoso, mas percebe que pode ser difícil para um cara se ele não estiver acostumado a isso. Todo mundo quer armar para ela, mas ela acha que vai acontecer organicamente. “

Tom Brady já foi associado a várias celebridades

Desde que se divorciou de Gisele Bndchen, Tom Brady já foi ligado a várias mulheres. Eles incluem a atriz e produtora Reese Witherspoon, a modelo Veronika Rajek e agora Kim Kardashian. Por enquanto, a lenda da NFL está focada principalmente em passar tempo com seus filhos e tentar aproveitar a vida na aposentadoria antes de iniciar sua carreira na mídia. Além disso, Tom Brady está focado em expandir seu alcance para outras esferas da vida. Sua recente oferta para se tornar co-proprietário do Las Vegas Raiders prova que Brady tem planos no nível de Michael Jordan para a vida após a aposentadoria. Assim como Kardashian sente que seu próximo casal virá até ela organicamente, a mesma coisa pode ser dita sobre Tom Brady.