Restaurante Pump de Lisa Vanderpump fechando em West Hollywood

A família Pump disse ao TMZ … “É com pesar que anunciamos que o contrato de aluguel do Pump Restaurant está expirando e fecharemos suas portas em 5 de julho, após 10 anos de belas noites sob nossas oliveiras”.

Enquanto o local principal na esquina de Santa Monica e Robertson no coração de WeHo está fechando, nos disseram que Lisa está abrindo mais dois restaurantes no Caesars em Las Vegas.

Parece que um aumento dramático no aluguel é o culpado, a Família Pump nos diz … “Embora tenhamos adorado nosso tempo operando a Pump, assumir outro contrato de aluguel de 10 anos com um grande aumento no aluguel pelos proprietários, não é algo estamos prontos para nos comprometer. Depois de administrar com sucesso mais de 37 estabelecimentos por muitos anos, esse tipo de aluguel é insustentável.”