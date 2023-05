Restituição de Imposto Federal 2023: Você recebeu menos do que esperava? Isso é o que você pode fazer

Temporada de impostos pode trazer alívio e antecipação, pois os indivíduos aguardam ansiosamente seu reembolso de impostos de IRS. No entanto, alguns contribuintes podem ficar desapontados quando o valor de sua restituição for menor do que o esperado ou menor do que o que viram inicialmente quando apresentaram sua declaração de imposto de renda. Surge a pergunta: Por que sua restituição de imposto está abaixo do esperado para o ano de 2023?

Vários fatores contribuem para uma restituição de impostos abaixo do esperado nesta temporada. Em primeiro lugar, os benefícios fiscais introduzidos ao abrigo do Plano de Resgate Americano sofreram alterações ou foram totalmente eliminados para o ano fiscal de 2022. Isso significa que muitos créditos tributários, como o Crédito Fiscal para Filhos, Crédito Fiscal para Filhos e Dependentese Crédito de Imposto de Renda Ganhorevertido para plano de resgate pré-americano provisões ou desapareceram completamente.

O IRS emitiu vários anúncios alertando os contribuintes de que seus reembolsos podem ser menor do que o previsto este ano, se eles puderam reivindicar algum desses benefícios fiscais no ano anterior. As mudanças nas provisões fiscais tiveram um impacto significativo nas restituições de impostos para a atual temporada fiscal.

Alterações aos benefícios fiscais e ajustes de IRS: Compreender o impacto no seu reembolso

Vamos nos aprofundar nos benefícios fiscais que sofreram alterações, resultando em menores restituições de impostos. O Plano de Resgate Americano, sancionada em março de 2021, visava fornecer alívio financeiro a milhões de americanos. Incluía pagamentos de terceiro estímulo e benefícios fiscais e créditos expandidos que as famílias reivindicavam em seus Impostos de 2021 (arquivados em 2022). No entanto, muitos desses benefícios fiscais agora foram revertidos para provisões pré-American Rescue Plan ou foram eliminados, levando a reduções visíveis nos valores de reembolso.

Aqui estão alguns dos benefícios que mudaram:

Crédito de imposto da criança: O valor máximo de crédito diminuiu de até $ 3.600 no ano fiscal de 2021 para até $ 2.000.

O valor máximo de crédito diminuiu de até $ 3.600 no ano fiscal de 2021 para até $ 2.000. Crédito para crianças e dependentes: O valor do crédito diminuiu de até US$ 8.000 para dois ou mais filhos (até US$ 4.000 para um filho) no ano fiscal de 2021 para até US$ 2.100 para dois ou mais filhos (US$ 1.050 para um filho).

O valor do crédito diminuiu de até US$ 8.000 para dois ou mais filhos (até US$ 4.000 para um filho) no ano fiscal de 2021 para até US$ 2.100 para dois ou mais filhos (US$ 1.050 para um filho). Crédito de imposto de renda ganho (EITC) sem filhos: O EITC foi expandido no ano fiscal de 2021 para incluir arquivadores sem filhos e removeu os limites de idade. No entanto, para o ano fiscal de 2022, os limites de idade foram restabelecidos, o que significa que indivíduos com menos de 25 anos ou mais de 65 anos não podem mais se qualificar.

O EITC foi expandido no ano fiscal de 2021 para incluir arquivadores sem filhos e removeu os limites de idade. No entanto, para o ano fiscal de 2022, os limites de idade foram restabelecidos, o que significa que indivíduos com menos de 25 anos ou mais de 65 anos não podem mais se qualificar. Crédito de desconto de recuperação: O ano fiscal de 2021 foi o último ano para reivindicar o crédito de desconto de recuperação para aqueles elegíveis que não receberam o terceiro pagamento de estímulo enviado em 2021.

O ano fiscal de 2021 foi o último ano para reivindicar o crédito de desconto de recuperação para aqueles elegíveis que não receberam o terceiro pagamento de estímulo enviado em 2021. Créditos de licença por doença e família por conta própria: O American Rescue Plan estendeu os créditos fiscais reembolsáveis ​​para licença médica e licença familiar até o ano fiscal de 2021 para autônomos elegíveis e proprietários de pequenas empresas. No entanto, esses créditos expiraram após o ano fiscal de 2021.

O American Rescue Plan estendeu os créditos fiscais reembolsáveis ​​para licença médica e licença familiar até o ano fiscal de 2021 para autônomos elegíveis e proprietários de pequenas empresas. No entanto, esses créditos expiraram após o ano fiscal de 2021. Doações em dinheiro para caridade: O COVID Relief permitia que os indivíduos deduzissem até $ 300 em doações em dinheiro ($ 600 para casais que declararem em conjunto) em seus impostos de 2021 se reivindicassem a dedução padrão. No entanto, essa dedução não estará mais disponível se a dedução padrão for solicitada.

Além de mudanças nos benefícios fiscais, o IRS também pode fazer ajustes ao seu reembolso devido a discrepâncias entre as informações relatadas em sua declaração de imposto e as informações que eles têm em arquivo. Alguns erros comuns que resultam em ajustes incluem perda de receita, números transpostos ou ajustes em certas deduções ou créditos. Além disso, se outra pessoa reivindicar seu dependente em sua declaração de imposto de renda, isso pode levar a ajustes em sua restituição.

O Programa de Compensação do Tesouro é outro fator que pode reduzir sua restituição de imposto. Este programa é responsável pela cobrança de contas em atraso devidas aos órgãos federais e estaduais. Dívidas inadimplentes apresentadas por diversos órgãos