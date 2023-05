Restituição de Imposto RS: O que você pode fazer caso sua restituição de imposto seja retida?

EUSe você espera um reembolso em sua declaração de imposto de renda federal de 2022, pode verificar sua caixa de correio todos os dias, como um adolescente. A chegada do tão esperado envelope do IRS depende de quando você arquivou sua declaração, como você arquivou e o que você enviou.

Em primeiro lugar, você não precisa vigiar sua caixa de correio se estiver esperando um cheque em papel. Você pode visitar IRS.gov/refunds para verificar o status do seu reembolso por meio da opção automatizada “Onde está meu reembolso?” sistema. Você também pode usar o aplicativo IRS2Go em seu smartphone. Você precisará incluir seu número de Seguro Social, categoria de depósito (se você registrou como solteiro, casado em conjunto, casado em separado, chefe de família, viúvo ou viúvo) e o valor exato do reembolso que espera. O IRS atualiza as informações diariamente, geralmente durante a noite. Em 7 de abril, o reembolso médio era de US$ 2.878, abaixo dos US$ 3.175 no mesmo período do ano passado.

Você pode começar o seu IRS rastreando até 24 horas depois de enviar uma declaração por e-mail, ou quatro semanas se você a enviou pelo correio. Quer você verifique em seu computador ou em seu smartphone, você poderá acompanhar sua devolução à medida que ela se move pelo sistema. Você receberá uma mensagem confirmando que sua devolução foi recebida ou processada e, finalmente, se um reembolso foi emitido.

O IRS diz que nove em cada dez reembolsos são processados ​​em menos de 21 dias. Se você registrar eletronicamente e optar pelo depósito direto de seu reembolso em sua conta bancária – a maneira mais rápida de recebê-lo – entre em contato com o IRS se ele não chegar em 21 dias. Se você enviou sua devolução e optou por receber um cheque em papel, terá que esperar até oito semanas para que ele chegue.

Motivos comuns pelos quais sua restituição de imposto está atrasada

O que pode ter acontecido? A explicação mais provável para um reembolso tardio é que você cometeu um erro em sua declaração de imposto de renda ou que sua declaração está incompleta. O IRS irá notificá-lo por e-mail se precisar de mais informações para processar seu reembolso. (Observe que o IRS não ligará para você sobre um problema rotineiro com seus impostos. Os golpistas adoram ligar se passando por funcionários do IRS.)

E, por falar em golpistas, outra possibilidade é que um golpista tenha apresentado uma declaração de imposto de renda falsa em seu nome. Se você receber um aviso pelo correio do IRS sobre uma devolução fraudulenta, responda imediatamente. Faça o mesmo se receber uma mensagem sobre fraude por meio do “Onde está meu reembolso?” sistema. Você precisará enviar Formulário 14039Declaração Juramentada de Roubo de Identidade.

O IRS pode reduzir seu reembolso se você deve impostos de renda federais vencidos, impostos de renda estaduais, seguro-desemprego estadual, pensão alimentícia para filhos ou cônjuge e outras dívidas federais não tributárias, como empréstimos estudantis. Você receberá um aviso do IRS sobre essas alterações.

Seu reembolso pode ser adiado se você se qualificar para o Earned Income Tax Credit (EITC) ou o Crédito Fiscal Adicional para Crianças (ACTC), que são direcionados a contribuintes de baixa e média renda. O IRS não pode emitir reembolsos para o EITC ou ACTC antes de meados de fevereiro. Segundo a agência, a maior parte dessas restituições será refletida em contas bancárias até a primeira semana de março, caso o contribuinte opte pela opção de depósito direto