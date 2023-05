Restrições de benefícios saudáveis: você pode usar seu cartão na Amazon?

Taqui está uma notícia emocionante para aqueles de vocês com Contas de gastos flexíveis (FSAs) ou Contas de poupança de saúde (HSAs). A Amazon intensificou seu jogo e agora aceita cartões FSA e HSA como método de pagamento para produtos elegíveis. Assim, você pode dizer adeus àquelas idas de última hora à loja para comprar suprimentos médicos quando puder entregá-los convenientemente à sua porta.

Para usar seu cartão FSA ou HSA na Amazon, basta adicioná-lo como opção de pagamento em sua conta. Lembre-se de que alguns cartões HSA precisam ser registrados como cartões de crédito para garantir que sejam usados ​​exclusivamente para produtos elegíveis. De acordo com a Amazon, “se você registrar seu cartão HSA como um cartão de crédito, será responsável por garantir que o cartão seja usado apenas para produtos qualificados”. Portanto, tenha cuidado e verifique novamente antes de clicar no botão “comprar”.

Quais itens são cobertos?

A Amazon oferece uma lista completa de marcas e produtos elegíveis. Eles até rotulam os produtos com isenções de responsabilidade “Elegíveis para FSA ou HSA” em suas páginas, facilitando a navegação.

Geralmente, você pode usar seu cartão FSA ou HSA para despesas de saúde, como dispositivos médicos, produtos de primeiros socorros e até protetor solar. Você também pode comprar itens para sua família ou dependentes elegíveis. Mas é sempre aconselhável consultar seu empregador sobre quaisquer restrições que possam ser aplicadas.

Existem isenções?

Contas de gastos flexíveis (FSAs) e Contas de poupança de saúde (HSAs) permitem que você use uma parte de seu salário antes dos impostos para cobrir despesas médicas. Se você não tiver certeza se possui um, entre em contato com seu empregador ou administrador do plano para obter esclarecimentos.

Mas e os medicamentos de venda livre (OTC)? Infelizmente, você precisa de uma receita para comprá-los com seu cartão FSA ou HSA, e a Amazon ainda não oferece suporte a esse recurso. No entanto, você pode usar outros métodos de pagamento na Amazon e solicitar reembolso ao administrador do plano.

Lembre-se de que seu cartão FSA ou HSA é um recurso valioso que cobre despesas elegíveis para você, seu cônjuge e seus dependentes. Vale a pena verificar com seu empregador ou administrador do plano para garantir que você está aproveitando ao máximo.

Por fim, se você encontrar algum problema com seu cartão FSA ou HSA, entre em contato com seu empregador ou administrador do plano para obter assistência. Eles são os especialistas que podem ajudar a solucionar a situação.