Resultado da Milionária 53 deste Sábado, 27 de Maio: Confira Aqui!

A Caixa Econômica Federal realiza neste sábado (27) o sorteio do concurso 53 da +Milionária no Espaço da Sorte das Loterias Caixa. O prêmio principal está estimado em R$ 42 milhões para o apostador que acertar todas as 6 dezenas e 2 trevos sorteados.

Resultado do concurso 53 da +Milionária deste sábado, 27/05

O sorteio da +Milionária acontece por volta das 20 horas deste sábado (27). Os números e trevos sorteados no concurso podem ser consultados logo abaixo:

SORTEIO EM ANDAMENTO – NÚMEROS NO GLOBO – ATUALIZE A PÁGINA

Cabe salientar que as apostas da +Milionária (concurso 53) podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa e no aplicativo de loterias do banco, até às 19 horas de hoje.

Resultado da +Milionária 52

No último sábado (20), a Caixa Econômica realizou o concurso 52 da +Milionária. As dezenas e os trevos sorteados no concurso 52 da +Milionária:

Dezenas: 24 – 29 – 31 – 36 – 49 – 50

Trevos: 4 – 6



Além de o prêmio principal não ter saído, a segunda faixa de premiação também não contemplou jogo algum. Assim, apenas a partir da terceira faixa de premiação que houve apostas vencedoras.

Confira abaixo as faixas de premiação do concurso 52 da +Milionária:

6 dezenas + 2 trevos: nenhuma aposta;

6 dezenas + 1 ou nenhum trevo: nenhuma aposta;

5 dezenas + 2 trevos: 2 apostas acertaram e ganharam R$ 172.929,15, cada;

5 dezenas + 1 ou nenhum trevo: 25 apostas acertaram e ganharam R$ 6.148,59, cada;

4 dezenas + 2 trevos: 70 apostas acertaram e ganharam R$ 1.646,94, cada;

4 dezenas + 1 ou nenhum trevo: 1.513 apostas acertaram e ganharam R$ 108,85, cada;

3 dezenas + 2 trevos: 1.623 apostas acertaram e ganharam R$ 50,00, cada;

3 dezenas + 1 ou nenhum trevo: 15.434 apostas acertaram e ganharam R$ 24,00, cada;

2 dezenas + 2 trevos: 11.895 apostas acertaram e ganharam R$ 12,00, cada;

2 dezenas + 1 ou nenhum trevo: 109.918 apostas acertaram e ganharam R$ 6,00, cada.

De acordo com a Caixa Econômica, o concurso 52 da +Milionária arrecadou quase R$ 9.709.758,00.

Como apostar na Mega-Sena

Os interessados em tentar a sorte na +Milionária podem ir à alguma agência lotérica da Caixa para fazer suas apostas. No entanto, caso as pessoas prefiram jogar sem sair de casa, podem acessar o site da Caixa Econômica ou baixar o aplicativo de loterias para fazer suas apostas.

Quem quiser apostar pela internet, sem sair de casa, deve fazer um cadastro para preencher o número de algum cartão de crédito, com o qual realizará o pagamento do jogo feito.

As apostas pela internet possuem um valor mínimo de R$ 30, ou seja, o apostador não poderá jogar caso sua aposta não alcance esse valor.

Para alcançar esse valor, o jogador poderá realizar várias apostas simples da +Milionária. A outra opção consiste em fazer um único jogo da modalidade lotérica, com um maior número de dezenas escolhidas, que custa mais caro que uma aposta simples.

Além disso, o jogador ainda poderá fazer apostas em outras modalidades, como Mega-Sena e Lotofácil, por exemplo. Dessa forma, conseguirá alcançar os R$ 30 e poderá fazer suas apostas sem precisar sair de casa.

Chances de acerto na +Milionária

Ninguém conseguiu gabaritar os números e trevos sorteados em todos os concursos anteriores da +Milionária. Ao compará-la com outras modalidades lotéricas, que costumam ter ganhadores semanalmente, ou até mesmo diariamente, muitos apostadores ficam desanimados.

Na prática, uma aposta simples da +Milionária dá uma chance de acerto em mais de 238 milhões, ou seja, é muito difícil acertar todos os números e trevos sorteados pela Caixa Econômica.

A título de comparação, uma aposta simples da Mega-Sena dá uma chance de acerto em mais de 50 milhões. Isso quer dizer que é quase cinco vezes mais fácil acertar na Mega-Sena do que na +Milionária.

Já em relação a Lotofácil, modalidade lotérica que costuma ter ganhadores diariamente, a situação é ainda pior. Uma aposta simples na Lotofácil dá uma chance de acerto em 3,27 milhões, ou seja, é quase 73 vezes mais fácil acertar na Lotofácil do que na +Milionária.

Quanto custam as apostas na +Milionária?

Uma aposta simples da +Milionária custa apenas R$ 6,00. Contudo, o valor dos jogos cresce significativamente quando o apostador escolhe mais do que 6 dezenas e 2 trevos, uma vez que as chances de acerto também sobem.

Veja abaixo os menores valores das apostas da +Milionária:

6 dezenas e 2 trevos: R$ 6,00;

6 dezenas e 3 trevos: R$ 18,00;

6 dezenas e 4 trevos: R$ 36,00;

7 dezenas e 2 trevos: R$ 42,00;

6 dezenas e 5 trevos: R$ 60,00;

6 dezenas e 6 trevos: R$ 90,00;

7 dezenas e 3 trevos: R$ 126,00;

8 dezenas e 2 trevos: R$ 168,00;

7 dezenas e 4 trevos: R$ 252,00;

7 dezenas e 5 trevos: R$ 420,00.

Além destas, há outras 25 formas de apostar na modalidade lotérica, aumentando as chances de ganhar. Em resumo, os apostadores podem escolher até 12 dezenas e 6 trevos, sendo este o jogo mais caro da +Milionária, custando R$ 83.160,00.

Cabe salientar que a probabilidade de acerto cresce expressivamente para quem joga 12 dezenas e 6 trevos. Enquanto uma aposta simples dá apenas uma chance de acerto em mais de 238 milhões, o jogo mais caro da modalidade dá uma chance de acerto em 17.198.

Mesmo que uma aposta com mais dezenas dê mais chances de acerto ao apostador, o valor a ser pago também é bem mais elevado. Por isso, cada um deve avaliar as condições financeiras que possui e definir se o risco realmente vale a pena. Caso contrário, o melhor é investir o dinheiro em algo que não precise de sorte para dar certo.