Resultado da pesagem do UFC 288: Henry Cejudo acerta ponto após 3 anos parado, lutador perde por 3 libras

Henry Cejudo não perdeu tempo em avisar a todos que “The King of Cringe” está de volta.

O ex-campeão de duas divisões que retornou foi o primeiro lutador a subir na balança na pesagem oficial de sexta-feira para o UFC 288 e atingiu o peso do campeonato, chegando a 135 libras em ponto. Seu oponente principal do evento, o atual titular do peso galo Aljamain Sterling, foi o penúltimo lutador a pesar, mas ele chegou a uma libra abaixo do limite de 134 libras.

Assista aos destaques das pesagens oficiais acima.

Isso marca a primeira pesagem de Cejudo em quase três anos. Cejudo, 36, lutou recentemente em maio de 2020 no UFC 249, onde defendeu com sucesso o título do peso galo contra Dominick Cruz e anunciou sua aposentadoria em sua entrevista pós-luta.

Sterling busca sua terceira defesa consecutiva do campeonato peso-galo do UFC, que estabeleceria um recorde da empresa (embora Cruz tenha registrado quatro defesas de título consecutivas no WEC e no UFC).

Para o evento co-principal, os principais contendores dos meio-médios Belal Muhammad e Gilbert Burns chegaram ao peso sem problemas, subindo para a balança com 170 e 171 libras, respectivamente.

A pesagem oficial de sexta-feira teve problemas, já que uma luta foi cancelada e outra foi alterada para um peso catch devido a um lutador perder o peso.

Zhalgas Zhumagulov pesou com sucesso 125,5 libras apenas para descobrir mais tarde que o oponente Rafael Estevam foi retirado de sua luta peso mosca devido a problemas de controle de peso. A luta foi cancelada.

O peso médio Joseph Holmes pesava 189 libras, três libras acima do limite (incluindo a permissão de uma libra para uma luta sem título). Sua luta contra Claudio Ribeiro (185) seguirá como um catchweight com Holmes perdendo 20 por cento de sua bolsa como pênalti.

UFC 288 acontece neste sábado no Prudential Center em Newark, NJ

Confira abaixo os resultados oficiais da pesagem.

Cartão Principal (ESPN+ PPV às 22:00 ET)

Aljamain Sterling (134) vs. Henry Cejudo (135)

Belal Muhammad (170) vs. Gilbert Burns (171)

Jessica Andrade (115) vs. Yan Xiaonan (115)

Movsar Evloev (145) vs. Diego Lopes (146)

Kron Gracie (145) vs. Charles Jourdain (145)

Preliminary Card (ESPN+ às 20:00 ET)

Drew Dober (155,5) vs. Matt Frevola (155)

Kennedy Nzechukwu (205) contra Devin Clark (205)

Khaos Williams (169) vs. Rolando Bedoya (170)

Marina Rodriguez (115) vs. Virna Jandiroba (115)

Early Prelims (ESPN+, UFC Fight Pass às ​​18h ET)

Braxton Smith (262) contra Parker Porter (249)

Phil Hawes (185) vs. Ikram Aliskerov (186)

Rafael Estevam* vs. Zhalgas Zhumagulov (125.5) — canceled

Joseph Holmes (189)** vs. Cláudio Ribeiro (185)

*Estevam não pesou. O UFC anunciou que sua luta contra Zhalgas Zhumagulov foi cancelada devido a problemas de controle de peso do lado de Estevam

**Holmes perdeu peso. Sua luta contra Claudio Ribeiro seguirá no peso casado com Holmes perdendo 20 por cento de sua bolsa