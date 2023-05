Resultado da Quina 6148 – 13/05/2021 (Sábado)

O sorteio do concurso da Quina 6148 foi realizado neste sábado, dia 13 de maio, e trouxe a chance de um novo milionário ser agraciado com o prêmio máximo. Com uma estimativa de R$ 18 milhões em jogo, muitos apostadores estavam na expectativa de conferir o resultado.

Os números sorteados do concurso 6148 da Quina foram:

46-27-54-65-40

Se você fez uma aposta no concurso 6148 da Quina, não deixe de conferir seus números para ver se você é o novo milionário do país. O prêmio pode ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio e é importante ressaltar que o bilhete premiado deve ser apresentado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

Além do prêmio principal, a Quina também premia os acertadores de 4, 3 e 2 números. Portanto, se você acertou uma quantidade menor de números, ainda pode ter direito a uma premiação.

Descubra como jogar na Quina e aumente suas chances de ganhar

A Quina é uma das modalidades de loteria mais populares do Brasil, oferecendo prêmios milionários e a possibilidade de ganhar com apostas simples ou múltiplas. Se você é fã de loterias e quer aprender a jogar na Quina, este artigo é para você. Confira as informações abaixo e aumente suas chances de ganhar!

O que é a Quina?

A Quina é uma modalidade de loteria administrada pela Caixa Econômica Federal, que consiste em apostar em 5 números entre os 80 disponíveis. O objetivo é acertar o maior número de números sorteados, podendo ganhar prêmios de valores variados. Os sorteios acontecem diariamente, de segunda a sábado, sempre às 20h.

Como jogar na Quina?

Para jogar na Quina, é necessário escolher 5 números entre 1 e 80. Você pode fazer sua aposta em uma casa lotérica ou pelo site da Caixa Econômica Federal, até as 19h do dia do sorteio. O valor da aposta simples, com 5 números, é de R$ 2,50. Também é possível jogar com até 15 números, aumentando as chances de acerto e o valor da aposta.

Como ganhar na Quina?

Os prêmios da Quina são distribuídos entre os jogadores que acertarem 2, 3, 4 ou 5 números sorteados. O valor do prêmio varia de acordo com a quantidade de acertos e com o total de apostas realizadas. Quanto mais jogadores acertarem a mesma quantidade de números, menor será o valor do prêmio para cada um.

Caso ninguém acerte os 5 números sorteados, o valor do prêmio acumula para o próximo sorteio. Isso pode acontecer por até 6 vezes consecutivas, aumentando ainda mais o valor a ser distribuído. Depois disso, o valor do prêmio é dividido entre os jogadores que acertarem a maior quantidade de números.

Como aumentar as chances de ganhar na Quina?

Existem algumas estratégias que podem ajudar a aumentar as chances de ganhar na Quina, como escolher números que costumam sair com mais frequência nos sorteios, optar por jogos aleatórios ou utilizar técnicas de fechamento, que garantem um número mínimo de acertos. No entanto, é importante lembrar que a Quina é um jogo de sorte e que não há garantia de vitória.