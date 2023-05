Resultado da TIMEMANIA de 20/05: Prêmio de R$ 2,3 Milhões!

Saiu o resultado da Timemania 1939 deste sábado (20), às 20h, no Espaço da Sorte das Loterias Caixa. O prêmio estimado para esse concurso é de R$ 2,3 milhões, causando muita ansiedade e esperança nos corações dos milhares de apostadores.

Resultado da Timemania 1939, sábado (20)

Os números sorteados no concurso 1939 da Timemania foram:

XX – XX – XX – XX – XX – XX – XX

Time do coração: XXXXXXXX

Prêmios e retirada do prêmio

Se o seu time do coração foi sorteado, você já ganha um prêmio de R$ 5,00. Além disso, a Timemania também premia os acertadores de 3 a 7 números, além do time do coração. Lembre-se de que o prêmio pode ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio e é necessário apresentar o bilhete premiado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

Entendendo a Timemania

A Timemania é uma loteria que tem como propósito principal apoiar financeiramente os clubes de futebol do Brasil. A Caixa Econômica Federal, responsável pelo jogo, destina uma parte do valor arrecadado com as apostas aos clubes escolhidos pelos jogadores. A cada concurso, são sorteadas sete dezenas e um time de futebol.

Como funciona o jogo e o pagamento dos prêmios

Para participar da Timemania, é necessário selecionar 10 números entre os 80 disponíveis na cartela, juntamente com um time de futebol dentre os 80 participantes. Cada aposta tem o valor de R$ 3,50 e pode ser feita em casas lotéricas ou pelo site da Caixa Econômica Federal.

O pagamento dos prêmios é feito por faixas de premiação, de acordo com o número de acertos, sendo que o prêmio máximo é para quem acerta os sete números e o time de futebol. Os prêmios acumulam caso não haja ganhadores.

Ajuda aos clubes de futebol

A Timemania tem um objetivo social relevante ao auxiliar os clubes de futebol brasileiros. Parte do valor arrecadado com as apostas é destinada a um fundo que é distribuído entre os clubes participantes, de acordo com a quantidade de apostas em cada um.



Além disso, os times têm a oportunidade de receber uma parcela adicional se forem sorteados como “Time do Coração”, onde uma porção do valor arrecadado com as apostas é direcionada diretamente ao clube escolhido pelos jogadores.

Popularidade e atração da Timemania

Com um preço acessível e a possibilidade de contribuir com os clubes de futebol, a Timemania tem ganhado cada vez mais adeptos no Brasil. Essa modalidade de loteria se destaca entre as demais oferecidas pela Caixa Econômica Federal.

Orientações da Caixa para retirar o prêmio da Timemania

Ao ganhar um prêmio na Timemania, é importante seguir as orientações da Caixa Econômica Federal para realizar a retirada. Abaixo estão as informações essenciais:

Prazo de Retirada: O prêmio pode ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio.

Apresentação do Bilhete Premiado: É necessário apresentar o bilhete premiado em uma agência da Caixa Econômica Federal. Certifique-se de guardar o bilhete em um local seguro.

Valor do Prêmio: Prêmios de até R$ 2.112,00 podem ser retirados em qualquer casa lotérica. Já prêmios acima desse valor só podem ser retirados em agências da Caixa.

Documento de Identidade: Ao retirar o prêmio, leve um documento de identidade válido, como RG, CPF ou carteira de motorista.

Procedimento na Agência: Na agência, siga as instruções dos atendentes para realizar o saque do prêmio. Eles verificarão o bilhete e seu documento de identidade.

Dados Bancários: Caso o prêmio seja de alto valor, a Caixa poderá solicitar a abertura de uma conta bancária para o depósito do valor.

Prêmios Acumulados: Se o prêmio não for retirado dentro do prazo estabelecido, o valor será destinado ao Fundo Nacional de Cultura.

É fundamental seguir essas orientações para garantir o recebimento do prêmio. Mantenha o bilhete premiado em segurança e procure uma agência da Caixa o mais breve possível para desfrutar do seu prêmio na Timemania.