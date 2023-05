Resultado do Concurso 2810 da Lotofácil de Sexta-feira, 12/05

Ocorreu hoje, sexta-feira (12/05), às 20h em São Paulo, o aguardado sorteio da Lotofácil do concurso 2.810, com um prêmio principal valendo R$ 5 milhões para quem acertar todas as 15 dezenas sorteadas.

A espera acabou e chegou a hora de descobrir os números premiados do concurso 2810 da Lotofácil. A seguir, confira os números sorteados e verifique se você é um dos sortudos contemplados:

Como jogar na Lotofácil 2810?

Para participar do concurso 2810 da Lotofácil e ter a chance de ganhar até R$ 5 milhões, é necessário escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Quanto mais números escolhidos, maiores são as chances de ganhar e o valor da aposta. O valor mínimo para apostar é de R$ 3,00.

Caso queira aumentar suas chances de ganhar, uma opção é fazer um bolão com amigos ou familiares. Dessa forma, é possível dividir o valor da aposta e, se um dos jogos contemplados for o grande vencedor, o prêmio é dividido entre todos os participantes.

Para realizar sua aposta, basta se dirigir a uma lotérica autorizada e preencher o volante com os números desejados e a quantidade de jogos a serem realizados. É importante lembrar que as apostas são aceitas até às 19h do dia do sorteio e que menores de idade não podem apostar nas loterias da Caixa.

Caso não queira escolher manualmente os números de sua aposta, é possível optar pela surpresinha, onde o sistema da lotérica escolhe aleatoriamente os números para você. Outra opção é a modalidade Teimosinha, onde o jogador concorre com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos.

Além disso, o apostador pode realizar quantos jogos desejar para atingir o valor mínimo de compra ou dividir a quantia entre outros jogos disponíveis, como a Quina, Dia de Sorte ou Mega-Sena. Então, escolha seus números da sorte e boa sorte no próximo sorteio!

Quais as chances de ganhar e quanto eu gasto para apostar?

A Lotofácil oferece diferentes chances de vitória, variando conforme a quantidade de números escolhidos pelo apostador. Para acertar as 15 dezenas sorteadas, a probabilidade é de 1 em 3.268.760, enquanto para acertar 11 números é de 1 em 11.

O valor mínimo para jogar é de R$ 3,00, mas aqueles que desejam aumentar as suas chances podem escolher mais números, pagando um valor proporcionalmente maior pela aposta. Uma aposta com 16 números custa R$ 48,00, e para quem quer ir além e escolher 20 números, o valor sobe para R$ 46.512,00.

GANHOU? Saiba como retirar seu prêmio

Se você teve a sorte de ser um dos felizardos ganhadores da Lotofácil, é importante saber que pode resgatar seu prêmio em qualquer agência da Caixa Econômica Federal, desde que ele não ultrapasse o valor de R$ 2.112,00. Caso seu prêmio seja maior do que esse valor, é necessário se dirigir a uma agência da Caixa com atendimento exclusivo para grandes prêmios.

Para fazer o resgate, é preciso apresentar o bilhete premiado, juntamente com seus documentos de identificação pessoal e CPF. É importante lembrar que o prazo máximo para resgate do prêmio é de 90 dias a partir da data do sorteio. Se esse prazo expirar, o valor será destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil.