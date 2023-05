Resultado do Concurso 755 da Dia de Sorte desta Terça-feira (09/05): Confira!

Apostar na loteria Dia de Sorte pode ser uma atividade emocionante e divertida para quem busca a possibilidade de ganhar prêmios incríveis. Mas, para ter mais chances de sucesso, é importante estudar as opções de aposta disponíveis e se familiarizar com os números mais sorteados e as combinações premiadas em concursos anteriores.

Além disso, é fundamental ficar atento aos resultados dos concursos e conferir regularmente se seus números foram sorteados. Com essas estratégias e um pouco de sorte, é possível realizar o sonho de se tornar um milionário através do Dia de Sorte.

Resultado Dia de Sorte concurso 755

A princípio, o concurso 755 do Dia de Sorte desta terça-feira (09/05) oferece a quantia de R$600 mil no prêmio principal ao apostador que conseguir acertar.

Veja o resultado do concurso 755 do Dia de Sorte desta terça-feira (09/05):

Quando acontecem os sorteios do dia de sorte ?

Os sorteios da Dia de Sorte ocorrem três vezes por semana, sempre às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, às 20h (horário de Brasília). É importante ficar atento ao prazo de apostas, que encerra às 19h do dia do sorteio.

Como apostar no Dia de Sorte 755?

O Dia de Sorte é uma das loterias mais populares do Brasil, e para participar é necessário escolher entre 7 e 15 números dentre os 31 disponíveis no volante. A aposta mínima é de R$2,00, e com pelo menos 4 acertos e o Mês da Sorte, os jogadores já podem ser premiados.

Vale lembrar que o prêmio principal só é pago para quem acertar todas as dezenas sorteadas. É possível realizar a aposta em uma casa lotérica, de forma presencial, ou pela internet, utilizando o site ou aplicativo das loterias.

Ao realizar a aposta no Dia de Sorte, o jogador tem a oportunidade de escolher um “Mês da Sorte” que pode lhe render um prêmio mínimo de R $2,50. Para as apostas online, o valor mínimo é de R $30,00 e pode ser dividido entre outras loterias, como Lotomania, Quina, Super Sete, Lotofácil e outras opções.

Quantidade de números Valor da aposta

7 números + 1 Mês da Sorte R$ 2,50



8 números + 1 Mês da Sorte R$ 20,00

9 números + 1 Mês da Sorte R$ 90,00

10 números + 1 Mês da Sorte R$ 300,00

11 números + 1 Mês da Sorte R$ 825,00

12 números + 1 Mês da Sorte R$ 1.980,00

13 números + 1 Mês da Sorte R$ 4.290,00

14 números + 1 Mês da Sorte R$ 8.580,00

15 números + 1 Mês da Sorte R$ 16.087,50

Ganhou no concurso? Saiba como retirar seu prêmio

Se você foi um dos felizardos a ganhar um prêmio na Dia de Sorte, é importante saber como retirar o seu dinheiro. Para valores até R $1.903,98, o pagamento pode ser feito em qualquer casa lotérica ou correspondente Caixa Aqui. Já para prêmios acima deste valor, o resgate deve ser feito em uma agência da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação de documentos pessoais e do comprovante de aposta.

É possível também fazer a solicitação de resgate por meio do Internet Banking da Caixa ou do aplicativo Loterias Caixa, desde que o valor não ultrapasse R $5.000,00. Em todos os casos, é importante lembrar que o prazo para retirada do prêmio é de 90 dias a partir da data do sorteio, após esse período, o dinheiro é repassado ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).