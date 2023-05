Resultado do Concurso da Lotomania 2470: Sexta, 19/05

Saiu hoje o resultado da Lotomania 2470, às 20h, no Espaço da Sorte das Loterias Caixa. O prêmio desta sexta (19/05) estava estimado em R$ 1,1 milhão. Por isso, o jogo prometia trazer emoções e a possibilidade de mudar a vida dos participantes com este prêmio milionário. Agora é hora de conhecer os números sorteados e os ganhadores deste concurso tão esperado.

Resultado da Lotomania 2470, sexta-feira (19)

Os números sorteados no concurso 2470 da Lotomania desta sexta-feira (19) foram:

23-14-53-56-96-69-49-06-91-61-04-00-25-42-97-33-60-84-37-62

A Lotomania é uma emocionante loteria oferecida pela Caixa Econômica Federal, com regras simples e excelentes chances de ganhar.

Valor da aposta e números selecionados

A aposta única na Lotomania possui um valor fixo de R$ 3,00. Com esse valor, o jogador tem a possibilidade de escolher 50 dos 100 números disponíveis no volante. Essa ampla escolha permite uma maior flexibilidade estratégica na hora de marcar os números e aumenta as chances de acertar uma das faixas de premiação.

Na Lotomania, existem diversas faixas de premiação e vencem as apostas que acertarem 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. Isso mesmo, mesmo se você não acertar nenhum número, ainda há uma chance de ganhar um prêmio. Essa característica única dessa modalidade a torna uma loteria ainda mais atrativa e emocionante.

Para maior comodidade e conveniência, a Caixa Econômica Federal oferece a opção de realizar apostas na Lotomania online. Ao fazer uma aposta online, é importante observar que o valor mínimo é de R$ 30,00. No entanto, esse valor pode ser dividido entre outras modalidades de loteria disponíveis, como a Mega-Sena, Lotofácil, Timemania, Quina, Super Sete e outras, aumentando as oportunidades de ganhar prêmios em diferentes jogos.

Apostas consecutivas na Lotomania com a Teimosinha

Além disso, a Lotomania oferece a opção de jogar novamente por 2, modalidade chamada Teimosinha. Com a Teimosinha, o jogador pode escolher fazer a mesma aposta por um período consecutivo de 2, 4 ou 8 concursos. Essa opção é ideal para aqueles que desejam aumentar suas chances de ganhar ao participar de múltiplos sorteios sem a necessidade de fazer uma nova aposta a cada concurso.

Vale ressaltar que as apostas online na Lotomania com a Teimosinha também estão disponíveis. Assim, os jogadores podem aproveitar essa comodidade e garantir sua participação em vários concursos seguidos sem precisar se preocupar em fazer a aposta novamente.

Como resgatar sua premiação

Após conferir seu bilhete e descobrir que é um dos felizardos vencedores da Lotomania, é hora de saber como receber seu prêmio. A Caixa Econômica Federal oferece diversas opções para garantir que você receba sua premiação de forma segura e conveniente.



Recebimento em Casas Lotéricas Credenciadas: Uma das opções disponíveis é receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada. Para isso, basta comparecer com seu bilhete premiado e comprovante de identidade original contendo CPF. Caso seu prêmio bruto seja superior a R$ 2.112,00, é importante ressaltar que o pagamento só poderá ser realizado nas agências da CAIXA.

Recebimento nas Agências da CAIXA: Caso o valor do prêmio bruto seja maior que R$ 2.112,00, será necessário comparecer a uma das agências da CAIXA para efetuar o resgate. É importante levar consigo o comprovante de identidade original contendo CPF, bem como o recibo de aposta original e premiado. Essa medida visa garantir a segurança e a integridade do processo de pagamento.

Prazo de pagamento da Lotomania

Nos casos em que o valor do prêmio seja igual ou superior a R$ 10.000,00, a Caixa estabelece um prazo mínimo de dois dias úteis para efetuar o pagamento a partir da apresentação do bilhete premiado na agência. Isso é feito para garantir uma análise cuidadosa e precisa antes de disponibilizar o valor ao ganhador.