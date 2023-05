Resultado do Concurso da Quina 6153 de 19/05/2020

Hoje, sexta-feira (19), saiu o aguardado resultado do concurso 6153 da Quina. Realizado às 20h, no Espaço da Sorte da Loterias Caixa, esse concurso prometia distribuir um prêmio estimado em R$1,5 milhão.

Milhares de pessoas aguardavam o resultado desse emocionante sorteio, na esperança de se tornarem os próximos milionários da Quina. Portanto, confira abaixo os números sorteados.

Os números sorteados no concurso 6153 da Quina foram:

22-41-70-24-57

A Quina é uma das loterias mais populares do Brasil, conhecida por seus sorteios diários e pela emoção que desperta nos apostadores. Com a possibilidade de ganhar prêmios significativos, essa modalidade atrai a atenção de milhões de pessoas todos os dias. Venha descobrir tudo sobre essa emocionante modalidade de jogo!

Como funciona a Quina

Na loteria da Quina, o apostador deve escolher 5 números dentre um total de 80 disponíveis. Os sorteios ocorrem diariamente, de segunda a sábado, às 20h. Além disso, é possível aumentar suas chances de ganhar marcando até 15 números no volante, através da opção chamada “Teimosinha”.

Premiação e resultados

A Quina oferece premiações em diferentes faixas de acertos, tornando possível ganhar mesmo acertando menos números. A saber, o prêmio máximo é destinado aos apostadores que acertam os 5 números sorteados. No entanto, também há premiações para acertos de 2, 3 e 4 números. O valor total destinado às premiações é de 43,35% da arrecadação, o que garante um atrativo retorno para os apostadores sortudos.

Estratégias para aumentar suas chances

Para aumentar suas chances de ganhar na Quina, é importante considerar algumas estratégias. Analisar os resultados anteriores pode ajudar a identificar padrões e números mais frequentes. Além disso, utilizar desdobramentos e fechamentos pode ser uma estratégia interessante, permitindo a aposta em mais combinações de números com um investimento relativamente baixo.

Curiosidades e recordes da Quina

O jogo da Quina já proporcionou momentos emocionantes ao longo de sua história. Alguns recordes e curiosidades merecem destaque, como o maior prêmio já pago, o maior número de ganhadores em um único concurso e os números mais sorteados. Esses dados podem ser úteis para quem gosta de explorar tendências e padrões na escolha dos números.

Como apostar na Quina



Você também pode gostar:

Apostar na Quina é muito fácil, pois a modalidade oferece diversas opções para que você escolha a forma que mais se adequa às suas preferências. Aqui estão algumas opções de como apostar na Quina:

Casas Lotéricas: As casas lotéricas são locais físicos onde você pode fazer suas apostas. Basta dirigir-se a uma lotérica próxima, preencher o volante com os números escolhidos e entregá-lo ao atendente. Você receberá um comprovante de aposta.

Site da Caixa Econômica Federal: A Caixa Econômica Federal disponibiliza um site oficial onde você pode fazer suas apostas online. Acesse o site , faça seu cadastro, escolha a Quina e preencha o volante virtual com os números desejados. Em seguida, selecione a quantidade de apostas e realize o pagamento utilizando cartão de crédito.

Aplicativo Loterias Caixa: A Caixa também possui um aplicativo chamado “Loterias Caixa”, disponível para download em dispositivos móveis. Com o aplicativo, você pode fazer suas apostas de forma prática e rápida. Basta escolher a opção Quina, preencher os números do volante virtual e concluir o pagamento.

Independentemente da forma escolhida para fazer sua aposta na Quina, é importante lembrar de conferir todas as informações antes de finalizá-la. Verifique se os números estão corretos e se você está satisfeito com sua seleção. Guarde sempre o comprovante de aposta, pois ele é necessário para receber seu prêmio, caso seja um dos ganhadores.

Quanto custa apostar na Quina?

O investimento necessário para realizar uma aposta na Quina pode variar, dependendo do número de números selecionados. O valor mínimo para uma aposta nessa modalidade, composta por cinco números, é de R$ 2,50. No entanto, caso o apostador opte por marcar a quantidade máxima de números permitida, que é 15, o valor da aposta pode ultrapassar os R$ 7,5 mil.

É importante lembrar que esses valores podem ser ajustados e é recomendado verificar as informações atualizadas junto à Caixa Econômica Federal ou em uma casa lotérica autorizada.

No que diz respeito às apostas realizadas através do site oficial, é importante destacar que a compra mínima em uma sessão virtual é de R$ 30. No entanto, vale ressaltar que esse valor pode incluir jogos em outras loterias, além da Quina. Essa opção oferece comodidade e conveniência aos apostadores, permitindo que eles participem de múltiplos jogos com um único pagamento.