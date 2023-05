Resultado do Sorteio da Mega-Sena 2594: Prêmio de R$14 Milhões no Sábado, 20/05

O aguardado momento chegou, saiu o resultado da Mega-Sena de hoje! O concurso 2594 foi realizado hoje, 20 de maio, e apresentou uma oportunidade incrível para um sortudo se tornar um milionário, com um prêmio estimado de R$ 14 milhões. Agora, sem mais suspense, podemos conferir o resultado. Confira:

Resultado da Mega-Sena 2594, sábado (20)

Confira abaixo o resultado do concurso 2594 da Mega-Sena neste sábado (20):

07-55–32-26-49-35

Se você participou do concurso 2594 Mega-Sena, é imprescindível verificar seus números e descobrir se você se tornou o mais novo milionário da loteria. O prêmio pode ser resgatado em até 90 dias após a data do sorteio, vale lembrar que o bilhete premiado deve ser apresentado em uma agência da Caixa Econômica Federal.

Além do prêmio principal, a Mega-Sena também oferece premiações para os acertadores de 5 e 4 números. Portanto, mesmo que você não tenha acertado todos os números, ainda há a possibilidade de conquistar um prêmio.

A Mega-Sena, conhecida como uma das loterias mais populares do Brasil, atrai milhares de pessoas em busca de grandes prêmios. Os sorteios ocorrem duas vezes por semana e são gerenciados pela Caixa Econômica Federal. Vamos conhecer mais sobre essa loteria incrível.

História da Mega-Sena

Estabelecida em 1996, a Mega-Sena, tem presenteado inúmeros ganhadores em todo o país. A primeira edição ocorreu em 11 de março de 1996, tornando-se rapidamente a loteria favorita do Brasil. Os sorteios são realizados às quartas-feiras e sábados, sempre às 20h.

Como jogar na Mega-Sena?

Para jogar na Mega-Sena, é necessário selecionar de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante. A aposta mínima, com 6 números, custa R$ 5,00. Todavia, os jogadores também podem optar pela “Surpresinha”, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou pela “Teimosinha”, onde o mesmo jogo é repetido por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos.

Sorteios e premiações da Mega-Sena

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem duas vezes por semana, sempre às quartas-feiras e sábados, às 20h. Utilizando um globo com 60 bolas numeradas, são sorteadas as 6 bolas que compõem a combinação vencedora.

A premiação da Mega-Sena é dividida em três categorias: Quadra, Quina e Sena. A Quadra é destinada aos acertadores de 4 números, a Quina aos de 5 números e a Sena é a premiação máxima para quem acerta os 6 números sorteados.



O valor do prêmio da Sena varia a cada concurso, e parte do montante arrecadado é reservada para o prêmio acumulado. Esse prêmio acumula sempre que nenhum apostador acerta os 6 números sorteados.

As probabilidades de ganhar na Mega-Sena variam de acordo com a quantidade de números escolhidos na aposta. A chance de acertar os 6 números da Sena com uma aposta simples de 6 números é de 1 em 50.063.860. Contudo, para acertar a Quina com a mesma aposta, a chance é de 1 em 154.518, e para acertar a Quadra, a chance é de 1 em 2.332.

Curiosidades sobre a Mega-Sena

Desde sua criação, a Mega-Sena tem proporcionado alegria a milhares de pessoas em todo o Brasil, com prêmios milionários que mudaram a vida de muitos sortudos. A saber, foi o maior prêmio já registrado na história dessa loteria foi de R$ 306,7 milhões, distribuído em janeiro de 2020 para um apostador de São Paulo.

Seja como for, participar da Mega-Sena é uma oportunidade de tentar a sorte, afinal quem não quer ter a chance de ganhar um prêmio milionário? No entanto, é essencial lembrar que as chances de acertar as seis dezenas são baixas, e é fundamental jogar com responsabilidade, sem comprometer o orçamento doméstico.