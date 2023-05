Resultado dos Pedidos de Isenção do Vestibular 2023/2 do IFSuldeMinas Disponibilizado

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSuldeMinas) já liberou o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular 2023/2. Desse modo, os estudantes que fizeram as solicitações já podem consultar o resultado no site do Instituto.

Os estudantes cujos pedidos foram indeferidos poderão contestar o resultado com a interposição de recursos. De acordo com o cronograma, os recursos poderão ser interpostos até a próxima sexta-feira, dia 5 de maio, de forma virtual.

O cronograma indica ainda que, após a análise dos recursos, o IFSuldeMinas divulgará a lista final de isentos no dia 9 de maio, próxima terça-feira.

Quem tem direito ao benefício?

Conforme estabelecido no edital, têm direito ao benefício de isenção do pagamento da taxa os candidatos que cumprirem os pré-requisitos estabelecidos por meio do edital. Nesse sentido, o candidato deverá cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a. ter renda familiar per capita igual ou inferior a 1,3 salário mínimo; e

b. ter concluído o ensino médio em escola da rede pública ou com bolsa integral em escola da rede privada.

Inscrições abertas

O IFSuldeMinas já abriu o período de inscrição para o Vestibular 2023/2. Os interessados poderão realizar as inscrições até as 23h59 do dia 17 de maio de 2023. As inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível no Sistema de Inscrição em Vestibulares do Instituto.

Os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição cujo valor é de R$ 40,00 (quarenta reais) dentro do prazo estabelecido para efetivar o cadastro. Conforme o edital, o prazo limite para os pagamentos é 18 de maio.

Vestibular 2023/2

O Vestibular 2023/2 do IFSuldeMinas contará com duas modalidades de seleção: provas aplicadas pelo IFSuldeMinas e o aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

No caso dos estudantes que optarem pelo uso das notas do Enem, o Instituto vai aceitar o uso de qualquer uma das edições ocorridas entre os anos de 2015 e 2022. O candidato precisa indicar no momento da inscrição a edição escolhida.

No entanto, o Instituto vai eliminar do processo seletivo o candidato que obtiver nota igual a zero em quaisquer das áreas de conhecimento do Enem ou nota igual a zero na prova de redação do exame.

Composição das provas



Para os candidatos que optarem pela modalidade tradicional, a aplicação das provas está marcada para o dia 4 de junho de 2023. De acordo com o cronograma, a aplicação será no período da manhã, das 8h45 às 12h45, considerando o horário de Brasília.

Conforme o edital, a avaliação abarcará os conteúdos referentes às disciplinas do Ensino Médio. Além de uma redação em Língua Portuguesa, os candidatos responderão a 50 questões objetivas sobre as disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês), Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia e História.

Oferta de vagas

Ao todo, o IFSuldeMinas está ofertando 352 vagas distribuídas entre os seguintes cursos:

Licenciatura em Pedagogia com ênfase em Educação Profisional e Tecnológica (EaD) – 128 vagas;

(EaD) – 128 vagas; Tecnologia em Cafeicultura , no campus Muzambinho – 32 vagas;

, no campus Muzambinho – 32 vagas; Licenciatura em Letras (EaD) – 192 vagas.

Metade das vagas ofertadas estão reservadas para estudantes que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas, conforme estabelecido na Lei de Cotas. Desse modo, haverá recorte de renda e percentual de vagas para pretos, pardos e indígenas.

Resultado

A publicação do gabarito definitivo da prova objetiva está previsto para o dia 16 de junho. Já o resultado final, com a lista de convocados em 1ª chamada, está previsto para 27 de junho, com o recebimento das matrículas no período de 18 de junho a 6 de julho.

Acesse o site do Instituto para mais informações.

