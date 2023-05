Resultado Final da Isenção da Taxa de Inscrição do Vestibular 2023/2 da UEG é Liberado

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) publicou o resultado final dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2023/2. Desse modo, os candidatos já podem consultar as listas de isenções deferidas e de isenções indeferidas por meio do site do Núcleo de Seleção (NS).

A UEG recebeu os pedidos de isenção da taxa no período de 11 a 20 de abril. O resultado preliminar foi liberado em 26 de abril, com a possibilidade de interposição de recursos nos dias 27 e 28 seguintes. A UEG publicou ontem, dia 5 de maio, as respostas aos recursos.

De acordo com o estabelecido no edital do Vestibular 2023/2, têm direito ao benefício da isenção do pagamento da taxa os estudantes de baixa renda que são titulares ou dependentes no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadoras regulares de leite materno.

Caso queiram participar do Vestibular UEG 2023/2, os estudantes cujos pedidos foram indeferidos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido. De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Inscrições abertas

A UEG iniciou o período de inscrição do Vestibular 2023/2 no dia 11 de abril. Conforme o cronograma, a universidade receberá as inscrições até as 23h59 do dia 11 de maio de 2023.

Para realizar a inscrição, o estudante deve acessar o site do Vestibular UEG e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição. Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 12 de maio.

Vestibular UEG 2023/2 De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular UEG 2023/2 está marcada para o dia 4 de junho de 2023. A aplicação será realizada no período da tarde, das 13h10 às 17h10 (horário oficial de Brasília). Haverá locais de prova em todas as cidades do Estado de Goiás para as quais há oferta de vagas: Anápolis, Ipameri, Itumbiara, Goiânia, Palmeiras de Goiás, Quirinópolis e São Luís de Montes Belos. Ainda conforme o edital, a UEG vai aplicar uma prova objetiva e uma prova de redação em Língua Portuguesa. A prova objetiva contará com questões sobre Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol), Biologia, Física, Química, Geografia, História, Sociologia, Filosofia, Artes e Matemática.

Vagas ofertadas

A UEG está ofertando ao todo 450 vagas para 12 opções de cursos de graduação, com ingresso no 2º semestre letivo de 2023. Conforme o edital, haverá reserva de parte das vagas para estudantes de escolas de rede pública de educação básica, negros, indígenas ou pessoas com deficiência e vagas suplementares para quilombolas.

O edital estabelece ainda que as vagas estão distribuídas entre os seguintes cursos:

Agronomia;

Arquitetura e Urbanismo;

Biomedicina;

Ciências Biológicas;

Educação Física;

Enfermagem;

Engenharia Agrícola;

Engenharia Civil;

Farmácia;

Fisioterapia;

Medicina Veterinária;

Química Industrial;

Zootecnia.

Gabaritos e resultados

De acordo com o cronograma, a UEG vai liberar o gabarito preliminar das questões objetivas no dia 4 de junho, com recebimento de recursos nos dias 5 e 6 do mesmo mês. A divulgação gabarito oficial está prevista para 16 de junho, mesma data de divulgação da lista de candidatos selecionados para a correção da prova de redação.



Você também pode gostar:

A publicação do resultado preliminar do Vestibular 2023/2 está marcada para o dia 28 de junho, com possibilidade de interposição de recurso até o dia 30 seguinte, enquanto o resultado final do processo seletivo será publicado no dia 10 de julho de 2023.

Na mesma data, a UEG deve divulgar as orientações e prazos para os procedimentos de matrículas para os convocados na lista da 1ª chamada.

Acesse o site da UEG para mais informações.

Leia também Uerj recebe inscrições para o Vestibular de Vagas Remanescentes até a próxima terça-feira, dia 9 de maio; saiba mais.