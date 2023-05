Resultados Canelo x Ryder: Atualizações ao vivo da eliminatória e evento principal

MMA Fighting tem resultados de Canelo x Ryder ao vivo para o card de luta Canelo Alvarez x John Ryder no Estadio Akron em Zapopan, Jalisco, México domingo à tarde.

Quando o evento principal começar por volta das 23h ET, confira nossas atualizações rodada a rodada ao vivo de Canelo x Ryder para nosso blog ao vivo do evento principal. Canelo Alvarez estará defendendo seu título indiscutível dos supermédios contra John Ryder, que venceu quatro lutas seguidas.

Confira o blog ao vivo da eliminatória Canelo x Ryder abaixo:

A eliminatória Canelo x Ryder começa agora.

Oleksandr Gvozdyk vs. Ricards Bolotniks

Rodada 1: Eles se encontram no centro, Gvozdyk sondando com seu jab primeiro. Bolotniks tendo problemas para encontrar o alcance, Gvozdyk apenas atirando livremente. Bolotniks vai cabeça-corpo, mas Gvozdyk o acerta com um contra-ataque. Esse jab de Gvozdyk está funcionando. Olhando para a direita por Bolotniks. Gvozdyk avança e Bolotniks acerta com um jab. Gvozdyk com direito ao corpo. Bolotniks começando a trabalhar seu jab agora. Gvozdyk com defesa afiada.

MMA Fighting marca o round 10-9, Gvozdyk.

2 ª rodada: Bolotniks leva Gvozdyk até a esquina, mas Gvozdyk manobra facilmente para sair. Bom jab dos Bolotniks. Ele vai para o corpo. Belo uppercut de Gvozdyk. Bolotniks solta as mãos, mas Gvozdyk contra-ataca com bom movimento de cabeça. Gvozdyk ganha uma troca com uma direita direta. Ambos os caras estão ocupados, mas não jogando com força. Bolotniks para o corpo. Gvozdyk desliza na mão esquerda ao redor da defesa.

MMA Fighting marca o round 10-9, Gvozdyk. No geral, 20-18 Gvozdyk.

Rodada 3: Gvozdyk faz Bolotniks errar e acerta de direita. Bolotniks continua ocupado e tendo algum sucesso no corpo, mas Gvozdyk continua vencendo-o com força. Gvozdyk marca Bolotniks com uma direita direta. Bolotniks responde com um bom tiro no corpo. Há uma esquerda de Bolotniks. Jab duplo de Gvozdyk. Uppercut rápido de Gvozdyk. Bolotniks de volta ao corpo. Ele testa a defesa de Gvozdyk ao encurralá-lo no canto. Bolotniks com uma combinação rápida para o corpo. Jab por cima e então ele acerta com uma direita na cabeça de Gvozdyk.

MMA Fighting marca o round 10-9, Bolotniks. No geral, 29-28 Gvozdyk.

Rodada 4: Gvozdyk abre a rodada com um bom uppercut. Bolotniks dispara um gancho de esquerda. Jab conecta Bolotniks, Gvozdyk parece querer uma abertura para contra-atacar. Bolotniks o pega com outro gancho de esquerda. Bolotniks com alguns ganchos enquanto Gvozdyk descarrega. Gvozdyk ainda se move e contra-ataca bem, mas não está dando muito seguimento ao seu jab. Bolotniks golpeia o corpo. Crisp direito por Gvozdyk conecta. Bolotniks atira no corpo. Gvozdyk mostrando mãos rápidas enquanto Bolotniks tenta derrubá-lo. Olhando para a esquerda pontuações para Gvozdyk.

MMA Fighting marca o round 10-9, Gvozdyk. No geral, 39-37 Gvozdyk.

Rodada 5: Gvozdyk dispara um combo no corpo. Acertos rápidos para os Bolotniks. Gvozdyk apenas bicando com seu jab. A contra-direita é boa para Gvozdyk. Bolotniks conecta com um direito. Gvozdyk acerta Bolotniks com um soco. Bolotniks o pega de volta. Bolotniks o marca com alguns ganchos. Eles trocam jabs. Blotniks dispara um combo.

MMA Fighting marca o round 10-9, Bolotniks. No geral, 48-47 Gvozdyk.

Rodada 6: Bolotniks com a mão esquerda e um rasgo sólido no corpo. Gvozdyk responde com um uppercut. Ambos os caras finalmente mostrando mais agressividade. Gvozdyk continua com o jab para resolver as coisas. Corpo baleado de Gvozdyk sufoca um ataque de Bolotniks. A mão esquerda de Gvozdyk bate na frente da testa de Bolotniks. Gvozdyk se solta e está acertando tiros poderosos. Bocal para Bolotniks. Gvozdyk pressiona o ritmo e Bolotniks tem que se ajoelhar. Corte desagradável no olho esquerdo de Bolotniks. O árbitro acena para isso, seja por causa do corte ou porque Bolotniks parecia trêmulo enquanto tentava se levantar.

Resultado oficial: Oleksandr Gvozdyk def. Ricards Bolotniks por nocaute técnico (R6, 1m53s)

Gabriel Gollaz Valenzuela x Stevie Spark

Júlio César Martinez vs. ronaldo batista

