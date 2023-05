Resultados da pesagem de Canelo Alvarez x John Ryder: Canelo no peso para a primeira luta no México em 11 anos

O regresso a casa de Canelo Alvarez começou.

Canelo Alvarez subiu de peso com sucesso na sexta-feira para sua indiscutível defesa do título do campeonato contra John Ryder, que acontece sábado no Estadio Akron em Guadalajara, México. Esta é a primeira luta de Canelo em seu país desde novembro de 2011.

O campeão chegou com 167,5 libras, com Ryder apenas um pouco mais pesado, com 168 libras.

Em disputa no evento principal de sábado estão Canelo’s WBA, WBC, IBF, WBO e O anel títulos supermédios.

Canelo (58-2-2, 39 KOs) vem de uma vitória por decisão unânime sobre o rival Gennady Golovkin em setembro passado. Com essa vitória, Canelo se recuperou de uma derrota por decisão para Dmitry Bivol que lhe custou o título dos super meio-pesados ​​da WBA. Ele venceu nove de suas últimas 10 lutas.

Esta é a segunda chance de Ryder de ganhar o ouro supermédio depois de ter desafiado Callum Smith pelo título WBA em novembro de 2019. Ele perdeu para Smith por decisão unânime, mas se recuperou com quatro vitórias consecutivas para se tornar o campeão WBO interino e desafiante obrigatório.

Confira os resultados da pesagem de Canelo x Ryder abaixo, com mais ainda por vir.

Cartão Principal (DAZN PPV às 19:00 ET)

Canelo Alvarez (168) vs. John Ryder (168)

Júlio César Martinez (112) vs. Ronaldo Batista (112)

Oleksandr Gvozdyk vs. Ricards Bolotniks

Gabriel Gollaz Valenzuela (139) vs. Steve Spark (140)

Card Preliminar

Nathan Devon Rodriguez x Alexander Mejia

Bek Nurmaganbet vs. Argenis España

Lawrence King x Elio German Rafael

Johansen Álvarez Suárez vs. Johan Rodríguez Arreguin

Abilkhan Amankul vs. Abilkhan Amankul Pombas de Jesus Moroyoqui

Carlos Emiliano Rojo vs. Fabiano Trejo Rivera

Jesus Larios vs. Alejandro Curiel