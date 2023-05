Resultados da pesagem do Misfits Boxing 7: KSI e Joe Fournier atingem o peso, devem ser separados após confronto acalorado

KSI e Joe Fournier mantiveram uma rivalidade feroz durante toda a semana e agora estão oficialmente a um dia de uma resolução.

As estrelas do boxe influente ganharam peso com sucesso na sexta-feira, com KSI chegando a 177,6 libras e Fournier a 179,5 libras para a luta que encabeça o Misfits Boxing 7 no sábado em Londres.

Depois de subir na balança, KSI e Fournier travaram um confronto intenso, uma continuação do sangue ruim que ficou evidente na caótica coletiva de imprensa de quinta-feira, que viu KSI surpreender Fournier com um empurrão.

Antes de se enfrentarem, os dois homens tiveram a oportunidade de oferecer algumas conversas finais pré-luta. Fournier simplesmente afirmou que planejava obter uma vitória por nocaute na frente dos fãs do popular YouTuber

“Ele está com medo, tentando fazer uma cena, mas vai levar uma surra amanhã na frente de todos os seus pequenos fãs”, disse Fournier, acrescentando mais tarde: “Ele está sendo colocado para dormir na frente de seus pequenos fãs. Na frente de 15.000 de seus fãs, ele será colocado para dormir”.

KSI seguiu com uma promoção mais longa, prometendo adicionar Fournier à sua breve lista de conquistas no boxe.

“Amanhã, vou mostrar ao mundo um KSI diferente”, disse ele. “Evoluindo constantemente, ficando cada vez maior. Mais forte. Melhorar. Joe Fournier não pode fazer nada comigo. Joe Fournier não pode me nocautear. Isso não vai acontecer. Por mim, vou pegar a alma dele e adicionar outra pedra à minha manopla. Adicione outra Joia do Infinito à minha manopla e vou nocauteá-lo e depois passar para a próxima e a próxima e a próxima.

“Senhoras e senhores, nunca poderei ser derrotado. Ninguém nunca pode me derrotar. Seja Tommy Fury, seja Jake Paul, seja esse pedaço de merda do Joe Fournier, eu vou reinar vitorioso todas as vezes.”

As pesagens de sexta-feira também viram Anthony Taylor começar a cantar enquanto o oponente Salt Papi fazia uma dança de estilo livre, bem como um olhar tenso entre o irmão de KSI, Deji, e Swarmz.

Veja mais destaques da pesagem abaixo.

Misfits Boxing 7: KSI vs. Fournier vai ao ar no sábado às 14:00 ET ao vivo da OVO Arena em Londres no DAZN pay-per-view.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem.

Cartão Principal (DAZN PPV às 14:00 ET)

KSI (177,6) contra Joe Fournier (179,5)

Deji (172.125) vs. Swarmz (170.7)

Salt Papi (179,7) vs. Anthony Taylor (182,5)

Tennessee Thresh (120,5) vs. Paigey Cakey (121,4)

ViruZz (178,7) vs. DK Money (179,9)

Lil Bellsy (120) vs. Lil Kymchii (120)

Card Preliminar

WingsOfRedemption (404.3) vs. Boogie2988 (391.6)

Milho (138,5) vs. Unbaer (122,4)

Luis Nestor (199,3) vs. Callum King (213,4)

Zuckles (170,85) vs. TBD