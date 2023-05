Resultados da pesagem do UFC Charlotte: Jairzinho Rozenstruik tem 34 libras de vantagem sobre Jailton Almeida, uma luta preliminar cancelada

Jailton Almeida tem mais um gigante para matar.

O contendor peso pesado brasileiro – que também competiu com 205 libras – chegou a 231 libras na pesagem oficial do UFC Charlotte na sexta-feira, 34 libras mais leve que Jairzinho Rozenstruik (265). Almeida e Rozenstruik se enfrentam na luta principal de sábado.

Isso não é novidade para Almeida, que desistiu de peso semelhante aos adversários peso-pesado anteriores Shamil Abdurakhimov e Parker Porter. “Malhadinho” está atualmente em 9º lugar no MMA Fighting Global Rankings, com Rozenstruik quatro pontos atrás no 13º lugar.

Os contendores do meio-pesado do evento principal, Anthony Smith e Johnny Walker, também oficializaram sua luta ao bater o peso com sucesso.

Enquanto o card principal permaneceu intacto, o card preliminar foi atingido. Oficiais anunciaram durante a pesagem oficial de sexta-feira que uma luta de peso leve entre Natan Levy e Pete Rodriguez foi cancelada devido a problemas de controle de peso do lado de Rodriguez. Esta seria a primeira luta de Rodriguez em 155 libras.

Levy e sua equipe expressaram sua frustração nas redes sociais, com Levy chamando Rodriguez de “Fat Pete” e alegando que Rodriguez recebeu várias alternativas de peso catch que foram recusadas.

Veja os comentários de Levy e seu treinador Eric Nicksick abaixo.

Só para esclarecer, estávamos programados para lutar em 155 (+1),

Eles pediram um catchweight então eu concordei em lutar com ele em 158, então eles pediram 160 e eu disse sim já estando abaixo desse peso ouvi dizer que ele estava chorando e perdendo a cabeça e desistiu em 162.

Se você pode chorar, você ainda tem… — Nathan Levy ✡︎ (@Natan_Levy) 12 de maio de 2023

Infelizmente, @Natan_Levya luta de foi puxada. Seu oponente, Pete Rodriguez, falhou não apenas em atingir o peso contratado, mas também no peso combinado que combinamos. Os médicos o puxaram. Tive a sensação de que seria esse o caso, visto que tivemos que movê-lo há 2 semanas. Jogo de luta. ‍♂️ —Eric Nicksick (@Eric_XCMMA) 12 de maio de 2023

“Ele estragou minha oportunidade de atuar, ganhar um bônus e fazer história amanhã”, escreveu Levy. “Ele provavelmente matou sua própria carreira. Extremamente pouco profissional.”

“Eles pediram um catchweight então eu concordei em lutar com ele em 158, aí eles pediram 160 e eu disse ‘Sim’, já estando abaixo desse peso”, completou. “Ouvi dizer que ele estava chorando e perdendo a cabeça e desistiu aos 162. Se você pode chorar, ainda tem água em seu mano.”

De acordo com Nicksick, os médicos disseram a Rodriguez que ele não teria permissão para competir.

Levy e Rodriguez estavam realmente programados para competir um contra o outro no UFC Vegas 72 há duas semanas, mas Rodriguez desistiu dessa reserva devido a uma doença.

Dos 22 lutadores que compareceram, dois não conseguiram bater o peso: os meio-médios Bryan Battle e Daniel Rodriguez. Battle pesava 173 libras, duas libras acima do limite para uma luta sem título, para sua luta preliminar com Gabe Green (170,5), enquanto Rodriguez estava meio quilo a mais para sua luta principal contra Ian Machado Garry (170,5).

Oficiais do UFC anunciaram que Rodriguez receberá uma hora adicional para cortar meio quilo. Nenhum comentário foi feito sobre uma possível segunda tentativa de Battle.

Os status das lutas de Rodriguez e Battle estão pendentes.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC Charlotte.

Cartão principal (ABC e ESPN+ às 15h ET)

Jairzinho Rozenstruik (265) vs. Jailton Almeida (231)

Anthony Smith (205,5) vs. Johnny Walker (205,5)

Daniel Rodríguez (171,5)* vs. Ian Machado Gary (170,5)

Carlos Ulberg (204,5) vs. Ihor Potiéria (204.5)

Tim Means (170,5) contra Alex Morono (169,5)

Preliminary Card (ESPN e ESPN+ às 11h30 ET)

Matt Brown (170) vs. Court McGee (170,5)

Karl Williams (239,5) vs. Chase Sherman (254)

Cody Stamann (139) vs. Douglas Silva de Andrade (139,5) – 140 libras catchweight

Natan Levy x Pete Rodriguez — cancelado**

Ji Yeon Kim (126) vs. Mandy Bohm (126)

Bryan Battle (173)*** vs. Gabe Green (170,5)

Jessica-Rose Clark (135.5) vs. Tainara Lisboa (134)

*errou o peso na primeira tentativa

**O UFC anunciou que a luta no peso leve entre Natan Levy e Pete Rodriguez está fora do card de sábado devido a problemas de controle de peso do lado de Rodriguez

*** peso perdido