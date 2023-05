Resultados da pesagem do UFC Vegas 73: Mackenzie Dern e Angela Hill marcam como atração principal, dois lutadores falham

Mackenzie Dern e Angela Hill tiveram que esperar uma semana, mas estão oficialmente definidas para lutar no sábado.

Originalmente marcado para o UFC Vegas 72 na semana passada, Dern e Hill foram transferidos para o evento principal do card do UFC Vegas 73 deste fim de semana e ambos bateram o peso com sucesso na pesagem oficial do evento na sexta-feira. Dern chegou a 115 libras, enquanto Hill ficou um pouco abaixo de 114,5 libras.

Este é um confronto importante para ambas as mulheres, com Dern atualmente no 9º lugar com 115 libras no MMA Fighting Global Rankings e o veterano Hill alguns pontos atrás no 13º lugar.

Os pesos médios Edmen Shahbazyan e Anthony Hernandez também fizeram peso sem problemas, subindo para a balança com 185,5 e 186 libras, respectivamente.

A pesagem oficial viu alguns blips, incluindo um infrator reincidente. O meio-médio Orion Cosce registrou 172,5 libras, 1,5 libra acima do limite (incluindo uma libra permitida para uma luta sem título). É a segunda vez consecutiva que Cosce perde peso, já que ele também chegou com 1,5 quilo para uma luta nos meio-médios com Blood Diamond no UFC 277 em julho passado.

A peso-palha Vanessa Demopoulos também perdeu peso, chegando a 117,5 libras, 1,5 libra acima do limite de luta sem cinturão.

Tanto a luta de Cosce contra Gilbert Urbina (170) quanto a luta de Demopolous contra Karolina Kowalkiewicz (115,5) continuarão como pesos combinados, com Cosce e Demopoulos perdendo 20 por cento de suas bolsas como penalidade, pelo UFC.

Confira abaixo os resultados da pesagem do UFC Vegas 73.

Cartão Principal (ESPN+ às 19:00 ET)

Mackenzie Dern (115) vs. Angela Hill (114,5)

Edmen Shahbazyan (185,5) vs. Anthony Hernandez (186)

Emily Ducote (119,5) vs. Loopy Godinez (119,5) — peso catch de 120 libras

Andre Fialho (169.5) vs. Joaquin Buckley (170.5)

Diego Ferreira (154,5) vs. Michael Johnson (155)

Preliminary Card (ESPN+ às 16:00 ET)

Maheshate (155,5) vs. Viacheslav Borshchev (154.5)

Karolina Kowalkiewicz (115,5) vs. Vanessa Demopoulos (117,5)*

Orion Cosce (172,5)** vs. Gilbert Urbina (170)

Ilir Latifi (249.5) vs. Rodrigo Nascimento (264.5)

Chase Hooper (156) vs. Nick Fiore (154)

Natália Silva (124,5) x Vitória Leonardo (124,5)

Takashi Sato (170,5) vs. Themba Gorimbo (170)

