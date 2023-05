Resultados do Bellator 296: Fabian Edwards vence Gegard Mousasi e briga com o campeão Johnny Eblen

Há um novo candidato número 1 ao título dos médios do Bellator.

Em uma disputa unilateral, embora um tanto monótona, Fabian Edwards derrotou Gegard Mousasi na sexta-feira na luta principal do Bellator 296 para reivindicar uma decisão unânime e ganhar uma chance contra o invicto campeão dos médios do Bellator, Johnny Eblen.

Edwards e Eblen se enfrentaram no cage após a leitura oficial da decisão e quase provocaram uma confusão dentro da Accor Arena de Paris.

“Foi uma performance muito boa, mas sou um oponente muito, muito mais difícil do que Gegard – e você vai ver isso quando lutarmos”, disse Eblen.

“Nós sabemos quando o show é – aquele cinturão é meu,” Edwards respondeu.

Edwards (12-2), o irmão mais novo do campeão dos meio-médios do UFC, Leon Edwards, superou Mousasi (49-9-2) de pilar a poste para conquistar a maior vitória de sua carreira no Bellator.

Em uma disputa acirrada, Mousasi, de 37 anos, sempre se viu meio passo atrás de seu adversário de 30 anos, enquanto Edwards destruía a lenda com uma dieta constante de ataque de carne e batatas nos pés. . Mousasi teve sucesso por um breve período ao voltar para o wrestling pela primeira vez no quarto assalto e até mesmo garantir a posição de montada, mas Edwards acabou se libertando e virou o jogo com uma queda própria.

No final, todos os três juízes marcaram a luta por 49-46 a favor de Edwards, que agora desafia Eblen pelo título dos médios em 23 de setembro na 3Arena em Dublin.

Com o revés de sexta-feira, Mousasi agora perdeu duas lutas consecutivas pela primeira vez em sua carreira de 20 anos e 60 lutas. Ele já havia perdido para Eblen por decisão unânime em junho de 2022.

A luta principal da noite viu o ex-campeão dos leves Brent Primus (12-3) conseguir seu ingresso para a segunda rodada do GP de 155 libras do Bellator – e para uma disputa de cinturão contra o atual campeão dos leves do Bellator Usman Nurmagomedov – com uma luta dura vitória sobre o favorito dos fãs locais, Mansour Barnaoui (20-5).

Em uma guerra absoluta de desgaste, Primus usou seu wrestling e um ataque ininterrupto de tentativas de finalização para vencer os rounds dois, três e cinco. Barnaoui lutou bravamente e às vezes levou a melhor com rajadas ferozes de joelhadas e cotoveladas do clinch tailandês, mas no final, Primus ganhou um trio de 48-47 scorecards para vencer e decisão unânime e abrir caminho até o torneio semifinais.

“Acho que ele tem guelras no pescoço ou algo assim”, disse Primus sobre seu oponente francês. “Eu não sei o que é, mas cara, ele é um filho da puta durão. Tiro o chapéu para você, Mansour – você é tão durão, mano.

Em outra parte do card, o ex-três vezes campeão dos meio-médios do Bellator, Douglas Lima (33-11), finalmente quebrou sua seqüência de quatro derrotas consecutivas com uma estreia vitoriosa até 185 libras.

Comparado com o adversário em brasa Costello van Steenis (14-3), Lima dividiu as duas primeiras rodadas antes de surpreender o holandês com uma rajada de socos para assumir o controle do quadro final. Van Steenis sobreviveu até o fim, mas Lima finalmente conquistou um trio de 29-28 scorecards para vencer por decisão unânime – sua primeira vitória desde 2019.

“É um grande peso tirado dos ombros”, disse Lima, visivelmente aliviado. “Não é fácil voltar depois de um monte de derrotas como essa.”

Na abertura do card principal de sexta-feira, o veterano francês Thibault Gouti (17-6) marcou um dos destaques mais explosivos da noite com um monstruoso nocaute no segundo round sobre Kane Mousah (14-5) em seu confronto leve. O ex-lutador do UFC, de 36 anos, pegou Mousah limpo com a mão direita enquanto a dupla trocava socos ao longo da cerca, mandando seu adversário para a tela na marca de 3:58 do segundo round.

Depois disso, Gouti convocou sua próxima luta para ser contra Tim Wilde, que derrotou Chris Gonzalez na eliminatória da noite para estender sua invencibilidade de cinco lutas no Bellator.

Confira os resultados completos do Bellator 296 aqui.

