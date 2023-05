Resultados do Bellator 296: Mousasi x Edwards

O MMA Fighting tem 296 resultados do Bellator para o evento Mousasi x Edwards e mais da ação de sexta-feira na Accor Arena em Paris, França.

No evento principal, o ex-bicampeão dos médios do Bellator Gegard Mousasi enfrenta o principal candidato Fabian Edwards em uma batalha de cinco rounds com implicações de título.

Mansour Barnaoui e o ex-campeão dos leves do Bellator, Brent Primus, competem nas quartas de final do GP dos leves no evento co-principal.

Obtenha os resultados do Bellator 296 abaixo.

Card principal (hora do show, 16h ET)

Gegard Mousasi vs. Fabian Edwards

Mansour Barnaoui x Brent Primus

Douglas Lima vs. Costello de Steenis

Thibault Gouti x Kane Mousah

Card Preliminar (Luta de MMA, ao vivo agora)

José Augusto def. Simon Biyong por decisão unânime (30-27 x2, 29-28)

Romain Debienne def. Bourama Camara por nocaute técnico no segundo round (1:04)

Asael Adjoudj def. Georges Sasu por decisão unânime (29-28 x2, 29-27)

Fabacary Diatta def. Keir Harvie por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-26)

Tim Wilde derrotou. Chris Gonzalez por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)

Sarvarjon Khamidov derrotou. Kevin Petshi por finalização (mata-leão) – Round 3, 1:33

Yves Landu derrotou. Piotr Niedzielski por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Saul Rogers derrotou. Davy Gallon por finalização (estrangulamento D’arce) – Rodada 1, 2:12 – Mais tarde anulado para sem contestação após revisão instantânea do replay

Luca Poclit def. Oliver Enkamp por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)

Denise Kielholtz def. Paula Cristina por decisão unânime (29-28, 30-27, 30-27)