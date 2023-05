Resultados do ONE Championship: Demetrious Johnson vs. Adriano Moraes 3

O MMA Fighting tem UM campeonato: Demetrious Johnson x Adriano Moraes 3 resultados para o card Johnson x Moraes 3 do 1stBank Center em Broomfield, Colorado.

Na luta principal, Demetrious Johnson tenta defender seu cinturão peso-mosca em uma trilogia contra o ex-campeão Adriano Moraes.

O meio-médio Roberto Soldic fará sua segunda aparição no cage do ONE Championship contra Zebaztian Kadestam no card principal.

Confira os resultados do ONE Championship: Johnson x Moraes 3 abaixo.

Cartão principal (Amazon Prime LIVE agora)

Demetrious Johnson x Adriano Moraes

Rodtang Jitmuangnon x Edgar Tabares — campeonato peso mosca de Muay Thai

Mikey Musumeci vs. Osamah Almarwai — campeonato de grappling peso mosca

Carimbo Fairtex vs. Alyse Anderson

Roberto Soldic vs. Zebaztian Kadestam

Sage Northcutt contra Ahmed Mujtaba

Jackie Buntan def. Diandra Martin por TKO – Round 1, 2:34

Card Preliminar

Reinier de Ridder vs. Tye Ruotolo — luta de finalização

Kairat Akhmetov vs. Reece McLaren

Ok Rae Yoon vs. Lowen Tynanes