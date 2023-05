Resultados do ONE Fight Night 10: decisões de Demetrious Johnson Adriano Moraes, se protege da aposentadoria

Demetrious Johnson continua sendo o campeão peso mosca do ONE e é o vencedor de sua primeira (e provavelmente única) trilogia de MMA – uma vitória por 2 a 1 sobre Adriano Moraes selada no ONE Fight Night 10.

Johnson obteve uma decisão unânime para conquistar sua 25ª vitória na carreira para uma multidão partidária em Broomfield, Colorado, que ele deu a entender que poderia vê-lo largar suas luvas de MMA após uma carreira de mais de uma década de elogios.

Em vez disso, Johnson foi tímido com a decisão, arrancando risadas do público americano – o primeiro a ver um evento ONE ao vivo – com uma rápida dobradinha.

“Vocês querem que eu continue lutando?” ele perguntou, recebendo um grande aplauso, antes de acrescentar: “Tenho que falar com minha esposa primeiro, depois volto a falar com vocês, ok? Esta é uma discussão a portas fechadas.”

Isso abriu espaço para um confronto rápido com Kairat Akhmetov, que venceu no início da noite nas eliminatórias não televisionadas. Para essa ideia, Johnson tinha uma resposta mais definitiva.

“Mostre-me o dinheiro!” ele gritou.

A vitória de Johnson sobre Moraes não rendeu a ele um dos muitos bônus entregues pelo CEO da ONE, Chatri Sityodtong, um reflexo de uma batalha frequentemente árdua por posição contra a cerca. Moraes esperava usar seu tamanho para sufocar Johnson ali, usando uma chave de corpo e joelhadas para convencer os juízes de que ele estava dominando a luta.

Se cada joelhada não fosse respondida por uma do adversário menor de Moraes, poderia ter funcionado. Em vez disso, o que acabou fazendo foi cansá-lo nas rodadas do campeonato, à medida que o volume de Johnson aumentava e sua energia diminuía. Johnson misturou socos rápidos em movimento e voou várias vezes com joelhadas, lutando habilmente para trás e resistindo a quedas enquanto derrubava o brasileiro em várias ocasiões.

Com o tempo, Moraes começou a desaparecer, a última vítima de um lutador cujo planejamento de jogo magistral o tornou um dos maiores de todos os tempos – se não o maior de todos os tempos – do MMA moderno.

“Acho que não existe outra pessoa no MMA que tenha um jogo de clinche melhor do que eu”, disse Johnson. “Eu estava batendo pra caralho naquele corpo, cara.”

Johnson, 36, agora está em 5-1 desde que uma troca de alto nível com o UFC o mandou para o ONE. Moraes cai para 20-5 e 11-5 na jaula da promoção baseada na Ásia.

Resultados completos do ONE Fight Night 10:

Demetrious Johnson derrotou. Adriano Moraes por decisão unânime

Rodtang Jitmuangnon derrotou. Edgar Tabares por nocaute (cotovelo) 2ª rodada, 1:34

Mikey Musumeci def. Osamah Almarwai por finalização (mata-leão) – Round 1, 8:03

Selo Fairtex def. Alyse Anderson por nocaute (chute no corpo) – Round 2, 2:27

Zebaztian Kadestam def. Roberto Soldic por nocaute (socos) – Round 2, 0:4

Sage Northcutt derrotou. Ahmed Mujtaba por finalização (gancho de calcanhar) – Rodada 1, 0:39

Aung La Nsang derrotou. Fan Rong via sub (guilhotina) – Round 2, 0:4

Tye Roll def. Reinier de Ridder por decisão unânime

Jackie Buntan def. Diandra Martin por TKO – Round 1, 2:34

Kairat Akhmetov derrotou. Reece McLaren por decisão unânime

Rae Yoon Ok def. Lowen Tynanes por decisão unânime