Resultados do UFC 288: Sterling x Cejudo

O MMA Fighting tem os resultados do UFC 288 para o card de luta Sterling x Cejudo, blogs ao vivo para todo o card principal e muito mais no Prudential Center em Newark, NJ, no sábado à noite.

Na luta principal, o campeão peso galo do UFC Aljamain Sterling coloca seu cinturão em jogo contra o ex-campeão de duas divisões Henry Cejudo. Cejudo estará competindo no octógono pela primeira vez em quase três anos desde sua aposentadoria após o UFC 249.

Os meio-médios Belal Muhammad e Gilbert Burns se enfrentarão no co-evento principal.

Confira os resultados do UFC 288 abaixo.

cartão principal (ESPN + PPV às 22:00 ET)

Aljamain Sterling x Henry Cejudo

Belal Muhammad x Gilbert Burns

Jéssica Andrade x Yan Xiaonan

Movsar Evloev x Diego Lopes

Kron Gracie vs. Charles Jourdain

Preliminares (ESPN/ESPN+ às 20:00 ET)

Drew Dober vs. Matt Frevola

Kennedy Nzechukwu x Devin Clark

Khaos Williams x Rolando Bedoya

Marina Rodrigues vs. virna jandiroba

Preliminares (ESPN+ vive agora)

Braxton Smith contra Parker Porter

Ikram Aliskerov derrotou. Phil Hawes por nocaute no primeiro round (2:10)

Cláudio Ribeiro def. Joseph Holmes por nocaute técnico no segundo round (3:21)