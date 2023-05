Resultados do UFC Charlotte: Mandy Bohm vence decisão dividida em luta bizarra com dois golpes ilegais, dedução de pontos

Mandy Bohm deixará o UFC Charlotte com uma vitória em seu cartel sobre Ji Yeon Kim após uma das lutas mais estranhas da memória recente.

Os momentos bizarros começaram depois que Kim perdeu um ponto do árbitro Larry Carter depois que ela chutou Bohm para longe dela no final do round. O chute veio bem depois que a buzina soou, então Carter penalizou Kim e tirou um ponto do placar.

Apesar de um forte início de luta, Kim saiu agressiva no terceiro round, provavelmente sabendo que a dedução de pontos poderia custar-lhe a vitória. Isso a levou a empurrar Bohm contra a jaula onde ela tentava acertar os golpes.

Bohm acabou com a cabeça baixa e a mão na tela, o que tecnicamente a tornava uma lutadora de chão. Foi quando Kim deu uma joelhada que acertou a cabeça de Bohm e o árbitro foi forçado a pausar a ação mais uma vez devido a outro golpe ilegal.

Replays mostraram que Bohm estava com a mão abaixada quando o joelho acertou, mas o mais importante, ela estava claramente machucada com o chute que acertou. O médico do ringue veio ver como ela estava com Bohm reclamando de não conseguir enxergar direito após o joelho ilegal.

Um momento depois, Carter desistiu oficialmente da luta, mas tirou outro ponto de Kim pela joelhada ilegal. Depois de vários minutos consultando replays, Carter finalmente decidiu chamar de joelhada ilegal não intencional, o que permitiu aos juízes distribuir cartões de pontuação.

A contagem final teve dois scorecards em 28-27 para Bohm, com o terceiro árbitro indo para 28-27 para Kim. Isso foi o suficiente para Bohm conseguir a vitória com a luta terminando em 1:55 do terceiro round.

Foi definitivamente uma das lutas mais estranhas, especialmente considerando os golpes ilegais e deduções de pontos, mas Bohm consegue a vitória enquanto Kim sofre a quinta derrota consecutiva.