Resultados do UFC Charlotte: Rozenstruik vs. Almeida

O MMA Fighting tem os resultados do UFC Charlotte para o card Rozenstruik x Almeida.

Na luta principal, o peso-pesado Jairzinho Rozenstruik enfrenta o talento em ascensão Jailton Almeida em cinco rounds. Rozenstruik marcou um nocaute de 23 segundos sobre Chris Daukaus em sua luta mais recente, enquanto Almeida venceu todas as quatro aparições no UFC por paralisação e conquistou o prêmio de Novato do Ano de 2022 do MMA Fighting.

O ex-desafiante ao título Anthony Smith colide com Johnny Walker em uma luta dos meio-pesados ​​no evento co-principal.

Confira abaixo os resultados do UFC Charlotte.

Cartão Principal (ABC e ESPN+15:00 ET)

Jairzinho Rozenstruik vs. Jailton Almeida

Anthony Smith contra Johnny Walker

Daniel Rodrigues vs. Ian Machado Garry

Carlos Ulberg vs. Ihor Potiéria

Tim Means x Alex Morono

Preliminary Card (ESPN e ESPN+, 12h ET)

Matt Brown contra Court McGee

Karl Williams x Chase Sherman

Cody Stamann x Douglas Silva de Andrade

Ji Yeon Kim contra Mandy Bohm

Bryan Battle contra Gabe Green

Jessica-Rose Clark vs. Tainara Lisboa